Рейтинг@Mail.ru
Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
18:28 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/produktsiya-1951494218.html
Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции
Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции - РИА Новости, 07.06.2024
Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции
Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции, в их числе – инерциальные блоки, бесплатформенные навигационные системы, промышленные... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:28
2024-06-07T18:28
тамбовская область
технологии
тамбовская область
максим егоров
фонд развития промышленности
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795887695_0:212:2965:1880_1920x0_80_0_0_1042a5792cab7aaba1bda26362cca495.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции, в их числе – инерциальные блоки, бесплатформенные навигационные системы, промышленные отбеливатели, сообщил РИА Новости глава региона Максим Егоров на Петербургском международном экономическом форуме. "В частности, завод "МеталлСервис" восполнил возникший у отечественных производителей дефицит продукции как для автопрома и сельхозмашин, так и для других областей хозяйства. Это трубы большого сечения для нефтегазовой и перерабатывающей отраслей, строительства и машиностроения", - привел пример Егоров. Он подчеркнул, что поддержка промышленных предприятий – одно из приоритетных направлений работы правительства региона. "По госпрограммам в 2023 году привлечено более двух миллиардов рублей федеральных ресурсов в качестве мер поддержи. С 2022 года в области начал работу региональный Фонд развития промышленности, который осуществляет выдачу льготных займов на приобретение в собственность промышленного оборудования, разработку и внедрение нового производства, в том числе направленного на импортозамещение. За это время фонд поддержал 12 инвестпроектов с общим объемом инвестиций один миллиард рублей, благодаря чему на каждый бюджетный рубль дополнительно привлечено девять рублей из внебюджетных иточников", - рассказал глава региона. По его словам, в Тамбовской области созданы благоприятные условия для инвесторов и внедрены прозрачные правила для ведения бизнеса. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240321/kombayny-1934710009.html
https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795887695_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2decc8988b93a335d588a1cdc8f2e973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, тамбовская область, максим егоров, фонд развития промышленности, пмэф
Тамбовская область, Технологии, Тамбовская область, Максим Егоров, Фонд развития промышленности, ПМЭФ

Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции, в их числе – инерциальные блоки, бесплатформенные навигационные системы, промышленные отбеливатели, сообщил РИА Новости глава региона Максим Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.
"В частности, завод "МеталлСервис" восполнил возникший у отечественных производителей дефицит продукции как для автопрома и сельхозмашин, так и для других областей хозяйства. Это трубы большого сечения для нефтегазовой и перерабатывающей отраслей, строительства и машиностроения", - привел пример Егоров.
Беспилотный комбайн, произведенный на базе предприятия Титан в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Тамбовской области начали выпускать беспилотные комбайны
21 марта, 15:01
Он подчеркнул, что поддержка промышленных предприятий – одно из приоритетных направлений работы правительства региона.
"По госпрограммам в 2023 году привлечено более двух миллиардов рублей федеральных ресурсов в качестве мер поддержи. С 2022 года в области начал работу региональный Фонд развития промышленности, который осуществляет выдачу льготных займов на приобретение в собственность промышленного оборудования, разработку и внедрение нового производства, в том числе направленного на импортозамещение. За это время фонд поддержал 12 инвестпроектов с общим объемом инвестиций один миллиард рублей, благодаря чему на каждый бюджетный рубль дополнительно привлечено девять рублей из внебюджетных иточников", - рассказал глава региона.
По его словам, в Тамбовской области созданы благоприятные условия для инвесторов и внедрены прозрачные правила для ведения бизнеса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13%
24 декабря 2023, 15:56
 
Тамбовская областьТехнологииТамбовская областьМаксим ЕгоровФонд развития промышленностиПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала