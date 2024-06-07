https://ria.ru/20240607/produktsiya-1951494218.html

Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции

Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции - РИА Новости, 07.06.2024

Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции

Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции, в их числе – инерциальные блоки, бесплатформенные навигационные системы, промышленные... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:28

2024-06-07T18:28

2024-06-07T18:28

тамбовская область

технологии

тамбовская область

максим егоров

фонд развития промышленности

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тамбовские промышленники освоили выпуск более 20 видов новой продукции, в их числе – инерциальные блоки, бесплатформенные навигационные системы, промышленные отбеливатели, сообщил РИА Новости глава региона Максим Егоров на Петербургском международном экономическом форуме. "В частности, завод "МеталлСервис" восполнил возникший у отечественных производителей дефицит продукции как для автопрома и сельхозмашин, так и для других областей хозяйства. Это трубы большого сечения для нефтегазовой и перерабатывающей отраслей, строительства и машиностроения", - привел пример Егоров. Он подчеркнул, что поддержка промышленных предприятий – одно из приоритетных направлений работы правительства региона. "По госпрограммам в 2023 году привлечено более двух миллиардов рублей федеральных ресурсов в качестве мер поддержи. С 2022 года в области начал работу региональный Фонд развития промышленности, который осуществляет выдачу льготных займов на приобретение в собственность промышленного оборудования, разработку и внедрение нового производства, в том числе направленного на импортозамещение. За это время фонд поддержал 12 инвестпроектов с общим объемом инвестиций один миллиард рублей, благодаря чему на каждый бюджетный рубль дополнительно привлечено девять рублей из внебюджетных иточников", - рассказал глава региона. По его словам, в Тамбовской области созданы благоприятные условия для инвесторов и внедрены прозрачные правила для ведения бизнеса. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240321/kombayny-1934710009.html

https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, тамбовская область, максим егоров, фонд развития промышленности, пмэф