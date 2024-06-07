https://ria.ru/20240607/popov-1951365201.html
Срок следствия по делу генерала Попова продлили
Срок следствия по делу генерала Попова продлили - РИА Новости, 07.06.2024
Срок следствия по делу генерала Попова продлили
Срок следствия по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова продлен до 11 августа, сообщил судья 2-го Западного окружного военного суда. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:46
2024-06-07T14:46
2024-06-07T14:46
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Срок следствия по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова продлен до 11 августа, сообщил судья 2-го Западного окружного военного суда. "Срок следствия по данному делу продлен до 11 августа 2024 года", - заявил судья, оглашая материалы дела. Сегодня суд в открытом режиме рассматривает жалобу Попова на отказ перевести его из СИЗО под домашний арест. В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
https://ria.ru/20240607/popov-1951354462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван попов (генерал), россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Иван Попов (генерал), Россия, Вооруженные силы РФ
Срок следствия по делу генерала Попова продлили
Срок следствия по делу экс-командующего 58-й армией Попова продлен до 11 августа
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Срок следствия по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова продлен до 11 августа, сообщил судья 2-го Западного окружного военного суда.
«
"Срок следствия по данному делу продлен до 11 августа 2024 года", - заявил судья, оглашая материалы дела.
Сегодня суд в открытом режиме рассматривает жалобу Попова на отказ перевести его из СИЗО под домашний арест.
В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.