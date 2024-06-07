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Российская фирма рассчитывает продлить лицензию на аналог "Оземпика" - РИА Новости, 07.06.2024
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09:19 07.06.2024 (обновлено: 13:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ozempik-1951218718.html
Российская фирма рассчитывает продлить лицензию на аналог "Оземпика"
Российская фирма рассчитывает продлить лицензию на аналог "Оземпика" - РИА Новости, 07.06.2024
Российская фирма рассчитывает продлить лицензию на аналог "Оземпика"
Фармкомпания "Герофарм" рассчитывает на продление принудительной лицензии на выпуск аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик",... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:19
2024-06-07T13:50
экономика
россия
промомед
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фармкомпания "Герофарм" рассчитывает на продление принудительной лицензии на выпуск аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", производитель Novo Nordisk пока не заявлял о желании вернуться, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор компании Петр Родионов. В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя. "Я прогнозирую, что на 2025 год правительство выдаст повторную принудительную лицензию всем желающим. Я не знаю, что будет в 2026 году, но в 2025 году это наиболее вероятный сценарий", - заявил Родионов, отвечая на вопрос о будущем после окончания годовой лицензии. Родионов отметил, что Novo Nordisk не сможет вернуться на рынок России, пока не будет готов его насытить. "Мы предполагаем, что в 2025 году, скорее всего, мы продолжим свои продажи. Но мы не знаем, возможно, планы как-то поменяются, и компания Novo Nordisk решит вернуться на российский рынок. Но когда они вернутся, им нужно будет показать, что они готовы обеспечить те объемы, которые рынок потребляет. А я думаю, что на 2025 год потребность будет не менее 3 миллиона упаковок", - резюмировал гендиректор. Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, промомед, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Экономика, Россия, Промомед, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Российская фирма рассчитывает продлить лицензию на аналог "Оземпика"

Герофарм рассчитывает на продление принудительной лицензии на выпуск "Семавика"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов на ПМЭФ-2024
Генеральный директор компании Герофарм Петр Родионов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фармкомпания "Герофарм" рассчитывает на продление принудительной лицензии на выпуск аналога датского средства от диабета "Оземпик" - препарата "Семавик", производитель Novo Nordisk пока не заявлял о желании вернуться, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор компании Петр Родионов.
В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.
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"Я прогнозирую, что на 2025 год правительство выдаст повторную принудительную лицензию всем желающим. Я не знаю, что будет в 2026 году, но в 2025 году это наиболее вероятный сценарий", - заявил Родионов, отвечая на вопрос о будущем после окончания годовой лицензии.
Родионов отметил, что Novo Nordisk не сможет вернуться на рынок России, пока не будет готов его насытить.
"Мы предполагаем, что в 2025 году, скорее всего, мы продолжим свои продажи. Но мы не знаем, возможно, планы как-то поменяются, и компания Novo Nordisk решит вернуться на российский рынок. Но когда они вернутся, им нужно будет показать, что они готовы обеспечить те объемы, которые рынок потребляет. А я думаю, что на 2025 год потребность будет не менее 3 миллиона упаковок", - резюмировал гендиректор.
Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияПромомедФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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