https://ria.ru/20240607/opasnost-1951508393.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:13

2024-06-07T19:13

2024-06-07T19:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 18.51 мск. Через 10 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/udary-1951488578.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков