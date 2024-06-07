https://ria.ru/20240607/opasnost-1951508393.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:13
2024-06-07T19:13
2024-06-07T19:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 18.51 мск. Через 10 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/udary-1951488578.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность