https://ria.ru/20240607/opasnost-1951443635.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 07.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:58
2024-06-07T16:58
2024-06-07T16:59
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Воронежский губернатор Гусев: в регионе объявлена авиационная опасность