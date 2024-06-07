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Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития

Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития - РИА Новости, 07.06.2024

Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития

На Петербургском международном экономическом форуме стенд Самарской области посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, она обсудила с врио губернатора... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:53

2024-06-07T17:53

2024-06-07T17:53

пмэф-2024

самарская область

россия

самара

ольга любимова

вячеслав федорищев

третьяковская галерея

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме стенд Самарской области посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, она обсудила с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым ближайшие планы в сфере культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона выразил благодарность министру. Любимова отметила, что планов в Самарской области много. Она напомнила о недавнем открытии в Самаре филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни – здании, по словам министра, "невероятной красоты". "Большой путь дальше по запускам, по интересным выставкам, по детским центрам, по образовательно-просветительским программам. Очень важно, чтобы все это вместе с регионом нам удалось воплотить в жизнь", - отметила Любимова, ее слова приводит пресс-служба. Также министр обратила внимание нового руководителя области на Самарский государственный институт культуры и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам. В свою очередь Вячеслав Федорищев пригласил министра культуры в Самарскую область. Стороны также договорились о дальнейшей встрече для обсуждения планов на будущее, в том числе по реализации национального проекта "Культура". "В следующий раз увидимся в Самаре", - подчеркнула Любимова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, россия, самара, ольга любимова, вячеслав федорищев, третьяковская галерея