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Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:53 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/obsuzhdenie-1951478748.html
Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития
Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития - РИА Новости, 07.06.2024
Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития
На Петербургском международном экономическом форуме стенд Самарской области посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, она обсудила с врио губернатора... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:53
2024-06-07T17:53
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самарская область
россия
самара
ольга любимова
вячеслав федорищев
третьяковская галерея
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме стенд Самарской области посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, она обсудила с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым ближайшие планы в сфере культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона выразил благодарность министру. Любимова отметила, что планов в Самарской области много. Она напомнила о недавнем открытии в Самаре филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни – здании, по словам министра, "невероятной красоты". "Большой путь дальше по запускам, по интересным выставкам, по детским центрам, по образовательно-просветительским программам. Очень важно, чтобы все это вместе с регионом нам удалось воплотить в жизнь", - отметила Любимова, ее слова приводит пресс-служба. Также министр обратила внимание нового руководителя области на Самарский государственный институт культуры и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам. В свою очередь Вячеслав Федорищев пригласил министра культуры в Самарскую область. Стороны также договорились о дальнейшей встрече для обсуждения планов на будущее, в том числе по реализации национального проекта "Культура". "В следующий раз увидимся в Самаре", - подчеркнула Любимова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html
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самарская область, россия, самара, ольга любимова, вячеслав федорищев, третьяковская галерея
ПМЭФ-2024, Самарская область, Россия, Самара, Ольга Любимова, Вячеслав Федорищев, Третьяковская галерея

Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиВрио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития
Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме стенд Самарской области посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, она обсудила с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым ближайшие планы в сфере культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона выразил благодарность министру. Любимова отметила, что планов в Самарской области много. Она напомнила о недавнем открытии в Самаре филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни – здании, по словам министра, "невероятной красоты".
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"Большой путь дальше по запускам, по интересным выставкам, по детским центрам, по образовательно-просветительским программам. Очень важно, чтобы все это вместе с регионом нам удалось воплотить в жизнь", - отметила Любимова, ее слова приводит пресс-служба.
Также министр обратила внимание нового руководителя области на Самарский государственный институт культуры и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам. В свою очередь Вячеслав Федорищев пригласил министра культуры в Самарскую область. Стороны также договорились о дальнейшей встрече для обсуждения планов на будущее, в том числе по реализации национального проекта "Культура".
"В следующий раз увидимся в Самаре", - подчеркнула Любимова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024Самарская областьРоссияСамараОльга ЛюбимоваВячеслав ФедорищевТретьяковская галерея
 
 
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