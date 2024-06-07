Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития
© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиВрио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Врио самарского губернатора и министр культуры РФ обсудили планы развития
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме стенд Самарской области посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, она обсудила с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым ближайшие планы в сфере культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона выразил благодарность министру. Любимова отметила, что планов в Самарской области много. Она напомнила о недавнем открытии в Самаре филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни – здании, по словам министра, "невероятной красоты".
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"Большой путь дальше по запускам, по интересным выставкам, по детским центрам, по образовательно-просветительским программам. Очень важно, чтобы все это вместе с регионом нам удалось воплотить в жизнь", - отметила Любимова, ее слова приводит пресс-служба.
Также министр обратила внимание нового руководителя области на Самарский государственный институт культуры и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам. В свою очередь Вячеслав Федорищев пригласил министра культуры в Самарскую область. Стороны также договорились о дальнейшей встрече для обсуждения планов на будущее, в том числе по реализации национального проекта "Культура".
"В следующий раз увидимся в Самаре", - подчеркнула Любимова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.