https://ria.ru/20240607/nalogi-1951304215.html

ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции

ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции - РИА Новости, 07.06.2024

ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции

Банк России считает, что предлагаемая комбинация налоговых изменений в стране при параллельном росте расходов, скорее всего, будет нейтральна для инфляции. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:53

2024-06-07T12:53

2024-06-07T13:55

налоговые изменения в россии

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Банк России считает, что предлагаемая комбинация налоговых изменений в стране при параллельном росте расходов, скорее всего, будет нейтральна для инфляции."По оценке Банка России, предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции", - говорится в публикации регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

https://ria.ru/20240607/nalog-1951258192.html

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налоговые изменения в россии, экономика, центральный банк рф (цб рф)