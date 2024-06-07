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ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции - РИА Новости, 07.06.2024
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12:53 07.06.2024 (обновлено: 13:55 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nalogi-1951304215.html
ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции
ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции - РИА Новости, 07.06.2024
ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции
Банк России считает, что предлагаемая комбинация налоговых изменений в стране при параллельном росте расходов, скорее всего, будет нейтральна для инфляции. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:53
2024-06-07T13:55
налоговые изменения в россии
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Банк России считает, что предлагаемая комбинация налоговых изменений в стране при параллельном росте расходов, скорее всего, будет нейтральна для инфляции."По оценке Банка России, предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции", - говорится в публикации регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
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налоговые изменения в россии, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Налоговые изменения в России, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ считает, что налоговые изменения нейтральны для инфляции

ЦБ: предлагаемая комбинация налоговых изменений нейтральна для инфляции

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Банк России считает, что предлагаемая комбинация налоговых изменений в стране при параллельном росте расходов, скорее всего, будет нейтральна для инфляции.
"По оценке Банка России, предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции", - говорится в публикации регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
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