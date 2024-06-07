https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951511500.html
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России - РИА Новости, 07.06.2024
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России
Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:25
2024-06-07T19:25
2024-06-07T19:25
пмэф-2024
экономика
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902254_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_29cbd1f71e97de709531dffb3fe4506b.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "При снижающемся уровне безработицы число рабочих мест последние месяцы продолжает расти, где-то с темпом 100-200 тысяч рабочих мест в месяц", - сказала она.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897126002.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dd80df6af623130c53a7993045519d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России
Набиуллина: число рабочих мест продолжает расти, темпами по 100-200 тыс в месяц