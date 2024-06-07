https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951511500.html

Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России

Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России - РИА Новости, 07.06.2024

Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России

Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:25

2024-06-07T19:25

2024-06-07T19:25

пмэф-2024

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "При снижающемся уровне безработицы число рабочих мест последние месяцы продолжает расти, где-то с темпом 100-200 тысяч рабочих мест в месяц", - сказала она.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897126002.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина