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Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:25 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951511500.html
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России - РИА Новости, 07.06.2024
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России
Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:25
2024-06-07T19:25
пмэф-2024
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "При снижающемся уровне безработицы число рабочих мест последние месяцы продолжает расти, где-то с темпом 100-200 тысяч рабочих мест в месяц", - сказала она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила рост числа рабочих мест в России

Набиуллина: число рабочих мест продолжает расти, темпами по 100-200 тыс в месяц

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"При снижающемся уровне безработицы число рабочих мест последние месяцы продолжает расти, где-то с темпом 100-200 тысяч рабочих мест в месяц", - сказала она.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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