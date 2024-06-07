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Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль - РИА Новости, 07.06.2024
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19:19 07.06.2024 (обновлено: 19:20 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509890.html
Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль
Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль - РИА Новости, 07.06.2024
Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль
Повышение налога на прибыль не повлияет на устойчивость банков, эффект оценивается в 200 миллиардов рублей в год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:19
2024-06-07T19:20
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Повышение налога на прибыль не повлияет на устойчивость банков, эффект оценивается в 200 миллиардов рублей в год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Да, мы предварительно оценивали, как повышение налога на прибыль может повлиять на банки, но, на наш взгляд... по этому налогу уйдет около 200 миллиардов рублей... Это никак не повлияет, безусловно, на финансовую устойчивость банков, у них есть запасы капитала", - сказала она.
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509610.html
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль

Набиуллина: повышение налога на прибыль не повлияет на устойчивость банков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Повышение налога на прибыль не повлияет на устойчивость банков, эффект оценивается в 200 миллиардов рублей в год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Да, мы предварительно оценивали, как повышение налога на прибыль может повлиять на банки, но, на наш взгляд... по этому налогу уйдет около 200 миллиардов рублей... Это никак не повлияет, безусловно, на финансовую устойчивость банков, у них есть запасы капитала", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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