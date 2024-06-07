https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509890.html

Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль

Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль - РИА Новости, 07.06.2024

Набиуллина рассказала, как на банки повлияет повышение налога на прибыль

Повышение налога на прибыль не повлияет на устойчивость банков, эффект оценивается в 200 миллиардов рублей в год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:19

2024-06-07T19:19

2024-06-07T19:20

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Повышение налога на прибыль не повлияет на устойчивость банков, эффект оценивается в 200 миллиардов рублей в год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Да, мы предварительно оценивали, как повышение налога на прибыль может повлиять на банки, но, на наш взгляд... по этому налогу уйдет около 200 миллиардов рублей... Это никак не повлияет, безусловно, на финансовую устойчивость банков, у них есть запасы капитала", - сказала она.

https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509610.html

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2024

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экономика, эльвира набиуллина