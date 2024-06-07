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Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой - РИА Новости, 07.06.2024
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19:19 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509610.html
Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой
Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой - РИА Новости, 07.06.2024
Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой
Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки в РФ в последние месяцы устойчива, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:19
2024-06-07T19:19
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки в РФ в последние месяцы устойчива, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Сохранение устойчивых темпов роста в мире означает, что спрос на товары российского производства будет оставаться стабильным. Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки на внутренний рынок последние месяцы устойчива", - сказала она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой

Набиуллина: ситуация с экспортом и притоком валютной выручки в России устойчива

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки в РФ в последние месяцы устойчива, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Сохранение устойчивых темпов роста в мире означает, что спрос на товары российского производства будет оставаться стабильным. Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки на внутренний рынок последние месяцы устойчива", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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