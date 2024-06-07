https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509610.html

Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой

Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой - РИА Новости, 07.06.2024

Набиуллина прокомментировала ситуацию с валютной выручкой

Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки в РФ в последние месяцы устойчива, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:19

2024-06-07T19:19

2024-06-07T19:19

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки в РФ в последние месяцы устойчива, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Сохранение устойчивых темпов роста в мире означает, что спрос на товары российского производства будет оставаться стабильным. Ситуация с экспортом и притоком валютной выручки на внутренний рынок последние месяцы устойчива", - сказала она.

https://ria.ru/20231012/putin-1902229529.html

россия

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экономика, россия, эльвира набиуллина