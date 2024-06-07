https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951412988.html
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной - РИА Новости, 07.06.2024
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной
ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:09
2024-06-07T16:09
2024-06-07T16:25
пмэф-2024
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919911_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_380f28ba7e6f67860850a98febe12c72.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора."Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении.Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.
https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950905481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_408c060702ae4529ae3f0f1c06776888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной
ЦБ: пресс-конференция Набиуллиной начнется после пленарного заседания ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора.
"Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении.
Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.