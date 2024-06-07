https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951412988.html

Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной

Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной - РИА Новости, 07.06.2024

Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной

ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:09

2024-06-07T16:09

2024-06-07T16:25

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эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора."Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении.Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.

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Кирилл Волков

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина