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Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:09 07.06.2024 (обновлено: 16:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951412988.html
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной - РИА Новости, 07.06.2024
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной
ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:09
2024-06-07T16:25
пмэф-2024
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора."Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении.Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
ПМЭФ-2024, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Центробанк изменил время начала пресс-конференции Набиуллиной

ЦБ: пресс-конференция Набиуллиной начнется после пленарного заседания ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ЦБ РФ изменил время начала пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной: она начнется после окончания пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении регулятора.
"Время начала пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике изменено. Трансляция начнется после окончания пленарной сессии ПМЭФ", - сказано в сообщении.
Это уже второй перенос времени начала пресс-конференции. Во вторник Банк России сообщил, что выступление председателя ЦБ начнется в 17.00 мск, а не в традиционные 15.00 мск.
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ПМЭФ-2024РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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