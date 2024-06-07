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Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/mobilizatsiya-1951540979.html
Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации
Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации - РИА Новости, 07.06.2024
Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о бронировании от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:59
2024-06-07T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь клименко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о бронировании от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции. Ранее в Раде сообщали, что Кабмин Украины решил давать бронь от мобилизации лишь половине сотрудников Госслужбы по ЧС (ГСЧС), что по мнению украинских парламентариев могло отразиться на ситуации с безопасностью в стране. "Принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Клименко. Как подчеркнул Клименко, среди спасателей забронированы все сотрудники, задействованные в подразделениях оперативного реагирования, такие как пожарные, саперы и других аналогичных подразделениях. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240606/guardian-1951166206.html
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в мире, украина, игорь клименко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Клименко
Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации

Глава МВД Украины: от мобилизации забронированы 90% сотрудников ГСЧС и полиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о бронировании от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции.
Ранее в Раде сообщали, что Кабмин Украины решил давать бронь от мобилизации лишь половине сотрудников Госслужбы по ЧС (ГСЧС), что по мнению украинских парламентариев могло отразиться на ситуации с безопасностью в стране.
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"Принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Клименко.
Как подчеркнул Клименко, среди спасателей забронированы все сотрудники, задействованные в подразделениях оперативного реагирования, такие как пожарные, саперы и других аналогичных подразделениях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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