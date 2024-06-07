https://ria.ru/20240607/mobilizatsiya-1951540979.html

Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации

Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации - РИА Новости, 07.06.2024

Украинских полицейских и спасателей забронировали от мобилизации

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о бронировании от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:59

2024-06-07T20:59

2024-06-07T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

игорь клименко

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о бронировании от мобилизации 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции. Ранее в Раде сообщали, что Кабмин Украины решил давать бронь от мобилизации лишь половине сотрудников Госслужбы по ЧС (ГСЧС), что по мнению украинских парламентариев могло отразиться на ситуации с безопасностью в стране. "Принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Клименко. Как подчеркнул Клименко, среди спасателей забронированы все сотрудники, задействованные в подразделениях оперативного реагирования, такие как пожарные, саперы и других аналогичных подразделениях. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240606/guardian-1951166206.html

https://ria.ru/20240606/peskov-1951158435.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, игорь клименко