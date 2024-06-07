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В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 07.06.2024 (обновлено: 15:00 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951368154.html
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 07.06.2024
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен
В плен за минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сдались 27 солдат ВС Украины, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:51
2024-06-07T15:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В плен за минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сдались 27 солдат ВС Украины, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/zapad-1951365913.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен

Минобороны: 27 украинских военнослужащих сдались в плен за прошедшую неделю

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В плен за минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сдались 27 солдат ВС Украины, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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