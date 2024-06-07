https://ria.ru/20240607/minoborony-1951368154.html

В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен

В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 07.06.2024

В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен

В плен за минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сдались 27 солдат ВС Украины, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:51

2024-06-07T14:51

2024-06-07T15:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В плен за минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сдались 27 солдат ВС Украины, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/zapad-1951365913.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)