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В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 07.06.2024
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен
В плен за минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сдались 27 солдат ВС Украины, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:51
2024-06-07T14:51
2024-06-07T15:00
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В плен за минувшую неделю (с 1 по 7 июня) сдались 27 солдат ВС Украины, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В течение недели 27 украинских военнослужащих сдались в плен
Минобороны: 27 украинских военнослужащих сдались в плен за прошедшую неделю