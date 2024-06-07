https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366687.html

Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 07.06.2024

Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Российские Вооружённые Силы в ответ на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:48

2024-06-07T14:48

2024-06-07T14:57

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в ответ на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены украинские энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК, сообщило в пятницу Минобороны РФ."С 1-го по 7-е июня т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражались арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240607/minoborony-1951368154.html

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