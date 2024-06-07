https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366687.html
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 07.06.2024
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
Российские Вооружённые Силы в ответ на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:48
2024-06-07T14:48
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в ответ на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены украинские энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК, сообщило в пятницу Минобороны РФ."С 1-го по 7-е июня т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражались арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ.
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю
Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики, арсеналы оружия и катеров ВСУ
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в ответ на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены украинские энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"С 1-го по 7-е июня т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражались арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ
и иностранных наемников.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ.