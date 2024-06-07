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Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон - РИА Новости, 07.06.2024
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22:12 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/makron-1951552784.html
Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон
Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон - РИА Новости, 07.06.2024
Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранить контроль над эскалацией. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:12
2024-06-07T22:12
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранить контроль над эскалацией. "Я хотел бы снова сказать, что мы не находимся в состоянии войны с Россией и желаем сохранять контроль над эскалацией", - заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон демонстрирует "абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте".
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон

Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранить контроль над эскалацией.
«
"Я хотел бы снова сказать, что мы не находимся в состоянии войны с Россией и желаем сохранять контроль над эскалацией", - заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон демонстрирует "абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте".
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