https://ria.ru/20240607/makron-1951552784.html

Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон

Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон - РИА Новости, 07.06.2024

Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранить контроль над эскалацией. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:12

2024-06-07T22:12

2024-06-07T22:12

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владимир зеленский

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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранить контроль над эскалацией. "Я хотел бы снова сказать, что мы не находимся в состоянии войны с Россией и желаем сохранять контроль над эскалацией", - заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Макрон демонстрирует "абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте".

https://ria.ru/20240607/filippo-1951402527.html

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, дмитрий песков