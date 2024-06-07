https://ria.ru/20240607/lvova-belova-1951340088.html
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки - РИА Новости, 07.06.2024
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что поручение президента Владимира Путина об инспекции органов опеки уже есть, начались первые встречи с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:11
2024-06-07T14:11
2024-06-07T14:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что поручение президента Владимира Путина об инспекции органов опеки уже есть, начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах. "У нас есть поручение президента о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики с целью подготовки доклада по текущей ситуации, в течении года будем этим заниматься, и предложениям по структурным изменениям всей системы профилактики", - сказала Львова-Белова. Она пояснила, что планируется выстроить систему помощи семьям в кризисной ситуации так, чтобы дети не попадали в социальные учреждения. "Сейчас уже начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах, который будет касаться бюджетов, подчиненности, который будет касаться показателей, которые ставятся перед основными ведомствами и службами помощи семье. Мы будем разбирать все очень детально, и инспекция будет выстроена многоуровневая. Будет федеральный блок, будет в каждом округе инспектор со своей командой, которые будут работать. Будут общественные представители в каждом субъекте и будем работать дистанционно еще через ВКС", - сообщила детский омбудсмен. Ранее Львова-Белова предложила Путину провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию.
https://ria.ru/20240604/usynovlenie-1950299234.html
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общество, мария львова-белова, владимир путин
ПМЭФ-2024, Общество, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки
Львова-Белова: поручение Путина об инспекции опеки уже есть, подготовка начата
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что поручение президента Владимира Путина об инспекции органов опеки уже есть, начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах.
"У нас есть поручение президента о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики с целью подготовки доклада по текущей ситуации, в течении года будем этим заниматься, и предложениям по структурным изменениям всей системы профилактики", - сказала Львова-Белова.
Она пояснила, что планируется выстроить систему помощи семьям в кризисной ситуации так, чтобы дети не попадали в социальные учреждения.
"Сейчас уже начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах, который будет касаться бюджетов, подчиненности, который будет касаться показателей, которые ставятся перед основными ведомствами и службами помощи семье. Мы будем разбирать все очень детально, и инспекция будет выстроена многоуровневая. Будет федеральный блок, будет в каждом округе инспектор со своей командой, которые будут работать. Будут общественные представители в каждом субъекте и будем работать дистанционно еще через ВКС", - сообщила детский омбудсмен.
Ранее Львова-Белова предложила Путину провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию.