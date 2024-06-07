Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:11 07.06.2024 (обновлено: 14:15 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lvova-belova-1951340088.html
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки - РИА Новости, 07.06.2024
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что поручение президента Владимира Путина об инспекции органов опеки уже есть, начались первые встречи с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:11
2024-06-07T14:15
пмэф-2024
общество
мария львова-белова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951342491_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_0eaf26646fe9177b1981b7207cf5e64b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что поручение президента Владимира Путина об инспекции органов опеки уже есть, начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах. "У нас есть поручение президента о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики с целью подготовки доклада по текущей ситуации, в течении года будем этим заниматься, и предложениям по структурным изменениям всей системы профилактики", - сказала Львова-Белова. Она пояснила, что планируется выстроить систему помощи семьям в кризисной ситуации так, чтобы дети не попадали в социальные учреждения. "Сейчас уже начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах, который будет касаться бюджетов, подчиненности, который будет касаться показателей, которые ставятся перед основными ведомствами и службами помощи семье. Мы будем разбирать все очень детально, и инспекция будет выстроена многоуровневая. Будет федеральный блок, будет в каждом округе инспектор со своей командой, которые будут работать. Будут общественные представители в каждом субъекте и будем работать дистанционно еще через ВКС", - сообщила детский омбудсмен. Ранее Львова-Белова предложила Путину провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию.
https://ria.ru/20240604/usynovlenie-1950299234.html
https://ria.ru/20240607/lvova-belova-1951242858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951342491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8a997368e5dc38537f1c5be4530383d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мария львова-белова, владимир путин
ПМЭФ-2024, Общество, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки

Львова-Белова: поручение Путина об инспекции опеки уже есть, подготовка начата

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что поручение президента Владимира Путина об инспекции органов опеки уже есть, начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах.
"У нас есть поручение президента о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики с целью подготовки доклада по текущей ситуации, в течении года будем этим заниматься, и предложениям по структурным изменениям всей системы профилактики", - сказала Львова-Белова.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Львова-Белова заявила о снижении усыновления детей из России иностранцами
4 июня, 01:17
Она пояснила, что планируется выстроить систему помощи семьям в кризисной ситуации так, чтобы дети не попадали в социальные учреждения.
"Сейчас уже начались первые встречи с экспертами по формированию аудита в регионах, который будет касаться бюджетов, подчиненности, который будет касаться показателей, которые ставятся перед основными ведомствами и службами помощи семье. Мы будем разбирать все очень детально, и инспекция будет выстроена многоуровневая. Будет федеральный блок, будет в каждом округе инспектор со своей командой, которые будут работать. Будут общественные представители в каждом субъекте и будем работать дистанционно еще через ВКС", - сообщила детский омбудсмен.
Ранее Львова-Белова предложила Путину провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"
Вчера, 10:28
 
ПМЭФ-2024ОбществоМария Львова-БеловаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала