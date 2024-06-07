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Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:44 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/likhachev-1951463468.html
Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов
Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов - РИА Новости, 07.06.2024
Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов
Создание здоровой среды для жизни, возможностей для образования, творчества и общения жителей являются приоритетами при строительстве умных городов, заявил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:44
2024-06-07T18:44
пмэф-2024
развитие
городская среда
умный город
технологии
пмэф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Создание здоровой среды для жизни, возможностей для образования, творчества и общения жителей являются приоритетами при строительстве умных городов, заявил генеральный директор АО СЗ "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев.Лихачев выступил на сессии "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов", прошедшей в рамках ПМЭФ-2024.По его словам, при строительстве умных городов важно создавать полноценную городскую инфраструктуру для жизни, и лучше всего это делать в местах с хорошей экологией."Технологии должны обеспечивать как личную эффективность для человека, так и межотраслевую, а значит экономить время и средства. Речь про энергетику и жилищно-коммунальную сферу", - привели в пресс-службе АО СЗ "Рублево-Архангельское" слова Лихачева.Например, создается сеть распределенных энергоцентров вместо централизованной котельной. На верхних этажах зданий размещены источники энергии, к каждому из которых подключены несколько домов. Это позволяет жителям платить только за реально потраченные энергоресурсы. При такой модели выигрывает как ресурсоснабжающая организация, которая не производит лишнюю энергию, так и жители, которые за нее платят.Устойчивое развитие умных городов должно подталкивать их к саморазвитию, непрерывному самовоспроизводству, а выбранные управленческие модели помогут технологиям "устоять" и иметь потенциал к обновлению.Кроме того, умные города должны способствовать сохранению окружающей среды. Лихачев добавил, что обеспеченность жилой застройки социальными объектами напрямую влияет на качество жизни."Хорошее образование – базовая ценность общества. В умном городе важно создать все условия для раскрытия талантов каждого ребенка, развития у детей творческого подхода к решению разнообразных задач, а также интереса к самообразованию, дети – будущее нашей страны. Дети, которые родились в 2024 году, в 2045 пойдут работать. Наша задача – дать им самое лучшее на всех этапах взросления", - уточнил он.Участники сессии обсудили, как расставить стратегические приоритеты, как управлять флагманскими проектами, чтобы увеличить приток инвестиций, добиться устойчивого экономического роста и сделать жизнь в городах лучше, интереснее и комфортнее для жителей всех возрастов и будущих поколений.
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развитие, городская среда, умный город, технологии, пмэф
ПМЭФ-2024, Развитие, Городская среда, Умный город, Технологии, ПМЭФ

Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО СЗ "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев
Генеральный директор АО СЗ Рублево-Архангельское Андрей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО СЗ "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Создание здоровой среды для жизни, возможностей для образования, творчества и общения жителей являются приоритетами при строительстве умных городов, заявил генеральный директор АО СЗ "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев.
Лихачев выступил на сессии "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов", прошедшей в рамках ПМЭФ-2024.
По его словам, при строительстве умных городов важно создавать полноценную городскую инфраструктуру для жизни, и лучше всего это делать в местах с хорошей экологией.
«
"Технологии должны обеспечивать как личную эффективность для человека, так и межотраслевую, а значит экономить время и средства. Речь про энергетику и жилищно-коммунальную сферу", - привели в пресс-службе АО СЗ "Рублево-Архангельское" слова Лихачева.
Например, создается сеть распределенных энергоцентров вместо централизованной котельной. На верхних этажах зданий размещены источники энергии, к каждому из которых подключены несколько домов. Это позволяет жителям платить только за реально потраченные энергоресурсы. При такой модели выигрывает как ресурсоснабжающая организация, которая не производит лишнюю энергию, так и жители, которые за нее платят.
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Устойчивое развитие умных городов должно подталкивать их к саморазвитию, непрерывному самовоспроизводству, а выбранные управленческие модели помогут технологиям "устоять" и иметь потенциал к обновлению.
Кроме того, умные города должны способствовать сохранению окружающей среды. Лихачев добавил, что обеспеченность жилой застройки социальными объектами напрямую влияет на качество жизни.
«
"Хорошее образование – базовая ценность общества. В умном городе важно создать все условия для раскрытия талантов каждого ребенка, развития у детей творческого подхода к решению разнообразных задач, а также интереса к самообразованию, дети – будущее нашей страны. Дети, которые родились в 2024 году, в 2045 пойдут работать. Наша задача – дать им самое лучшее на всех этапах взросления", - уточнил он.
Участники сессии обсудили, как расставить стратегические приоритеты, как управлять флагманскими проектами, чтобы увеличить приток инвестиций, добиться устойчивого экономического роста и сделать жизнь в городах лучше, интереснее и комфортнее для жителей всех возрастов и будущих поколений.
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