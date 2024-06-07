https://ria.ru/20240607/likhachev-1951463468.html

Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов

Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов - РИА Новости, 07.06.2024

Лихачев: здоровая технологичная среда — приоритет в создании умных городов

Создание здоровой среды для жизни, возможностей для образования, творчества и общения жителей являются приоритетами при строительстве умных городов, заявил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:44

2024-06-07T18:44

2024-06-07T18:44

пмэф-2024

развитие

городская среда

умный город

технологии

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951460812_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_e19d67505fba68a242fdd601f16cd599.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Создание здоровой среды для жизни, возможностей для образования, творчества и общения жителей являются приоритетами при строительстве умных городов, заявил генеральный директор АО СЗ "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев.Лихачев выступил на сессии "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов", прошедшей в рамках ПМЭФ-2024.По его словам, при строительстве умных городов важно создавать полноценную городскую инфраструктуру для жизни, и лучше всего это делать в местах с хорошей экологией."Технологии должны обеспечивать как личную эффективность для человека, так и межотраслевую, а значит экономить время и средства. Речь про энергетику и жилищно-коммунальную сферу", - привели в пресс-службе АО СЗ "Рублево-Архангельское" слова Лихачева.Например, создается сеть распределенных энергоцентров вместо централизованной котельной. На верхних этажах зданий размещены источники энергии, к каждому из которых подключены несколько домов. Это позволяет жителям платить только за реально потраченные энергоресурсы. При такой модели выигрывает как ресурсоснабжающая организация, которая не производит лишнюю энергию, так и жители, которые за нее платят.Устойчивое развитие умных городов должно подталкивать их к саморазвитию, непрерывному самовоспроизводству, а выбранные управленческие модели помогут технологиям "устоять" и иметь потенциал к обновлению.Кроме того, умные города должны способствовать сохранению окружающей среды. Лихачев добавил, что обеспеченность жилой застройки социальными объектами напрямую влияет на качество жизни."Хорошее образование – базовая ценность общества. В умном городе важно создать все условия для раскрытия талантов каждого ребенка, развития у детей творческого подхода к решению разнообразных задач, а также интереса к самообразованию, дети – будущее нашей страны. Дети, которые родились в 2024 году, в 2045 пойдут работать. Наша задача – дать им самое лучшее на всех этапах взросления", - уточнил он.Участники сессии обсудили, как расставить стратегические приоритеты, как управлять флагманскими проектами, чтобы увеличить приток инвестиций, добиться устойчивого экономического роста и сделать жизнь в городах лучше, интереснее и комфортнее для жителей всех возрастов и будущих поколений.

https://radiosputnik.ru/20240228/vdnkh-1929982534.html

https://ria.ru/20231225/sukhotina-1918241003.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

развитие, городская среда, умный город, технологии, пмэф