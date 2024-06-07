https://ria.ru/20240607/krasnov-1951422929.html

Краснов: сегодня для сделок лучше использовать российское право и рубль

Краснов: сегодня для сделок лучше использовать российское право и рубль - РИА Новости, 07.06.2024

Краснов: сегодня для сделок лучше использовать российское право и рубль

Лучшим правовым регулированием для сделок сегодня является российское право, а лучшей валютой для расчетов— рубль, заявил главный юрист группы ВЭБ.РФ Игорь... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:30

2024-06-07T16:30

2024-06-07T17:36

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лучшим правовым регулированием для сделок сегодня является российское право, а лучшей валютой для расчетов— рубль, заявил главный юрист группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов в рамках Петербургского международного экономического форума. "Давайте не будем забывать выбирать правильный правовой режим при совершении сделок. Право — лучше российское. Валюта — лучше рубль или нейтральная. Арбитражный центр — лучше в дружественной стране. Например, в Дубае. Это нужно для того, чтобы не создавать так называемые нексусы — связи с теми правовыми системами, которые, очевидно, к нам сегодня относятся не в рамках добросовестной конкуренции и которые пытаются создать нашему экономическому обороту дополнительные проблемы", — сказал Краснов. Он пояснил, что долгие годы зарубежные партнеры навязывали работу в рамках английского права, хотя ВЭБ.РФ настаивал на том, чтобы использовать российскую правовую систему. Это привело к тому, что решения в отношении крупных российских активов принимались иностранными судами. "В этом был большой риск потери правового суверенитета, что не понравится никакой правовой системе. Сейчас, в эпоху санкций, дополнительно видно, что никакой равной состязательности не получается. По всем соглашениям, где была оговорка "английское право", мы сейчас сталкиваемся с невозможностью нанять того юриста или эксперта, которого без проблем нанимали раньше. Ты уже выбираешь только из тех, кто готов работать в этих сложных условиях", — отметил Краснов. По словам представителя госкорпорации, некоторые зарубежные юристы боятся вторичных санкций. Другим трудно заплатить из-за заблокированного SWIFT. Также зачастую действует западная "культура отмены", когда крупные эксперты отказываются брать дела российских компаний из-за мнения коллег. "Законодатель пошел нам навстречу. У нас есть сейчас возможность, не получая доступа к правосудию за границей в рамках 248 статьи АПК РФ, проводить соответствующие судебные процессы в Арбитражном суде Москвы", — добавил главный юрист группы ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20240606/ekonomika-1950961816.html

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Алёна Пава

россия, дубай, игорь краснов, swift, вэб.рф (вэб)