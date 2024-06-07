https://ria.ru/20240607/kotyakov-1951236715.html

Антон Котяков: вероятности введения шестидневки в России нет

Антон Котяков: вероятности введения шестидневки в России нет - РИА Новости, 07.06.2024

Антон Котяков: вероятности введения шестидневки в России нет

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 рассказал о возможности введения шестидневной... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:00

2024-06-07T11:00

2024-06-07T14:28

пмэф-2024

россия

антон котяков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

владимир путин

михаил мишустин

интервью

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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 рассказал о возможности введения шестидневной рабочей недели и использования цифрового рубля в системе социального обеспечения, о готовности новых нацпроектов "Кадры" и "Семья", а также о борьбе с нелегальной занятостью, помощи россиянам в совмещении родительства и работы и объяснил, в чем будет заключаться новая система оплаты труда бюджетников. Беседовала Анастасия Кëся.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.— Есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя при максимально низкой безработице за историю современной России?— Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы. Если есть переработки, за них предусмотрена повышенная оплата. Возможность выхода в выходные и праздничные дни тоже предусмотрена, но только при обоюдном согласии двух сторон. Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет.— Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и согласовать новые национальные проекты до конца лета. Осталось меньше трех месяцев. На каком этапе находится разработка ваших профильных национальных проектов?— Мы сегодня в рабочем варианте сформировали структуры национальных проектов "Кадры" и "Семья". Распределили между органами государственной власти мероприятия, которые полагаем целесообразными для достижения национальных целей. Меры, направленные на поддержку семьи, балансировку рынка труда, содержатся и в смежных нацпроектах. Такие решения, которые работают, например, на достижение задач рынка труда, но реализуются в других нацпроектах, учитываются через аналитические показатели.Есть четкий график рассмотрения национальных проектов у председателя правительства (Михаила Мишустина. — Прим. ред.). Национальный проект "Семья" и национальный проект "Кадры" будут рассматриваться в июле.Сейчас мы находимся на стадии межведомственного согласования. В принципе, проекты в достаточно высокой степени готовности. Но предстоит еще донасыщение региональной составляющей, отработка отдельных подходов с депутатами, экспертами, общественными организациями.— Планируется ли вводить в систему социального обеспечения оплату с помощью цифрового рубля?— Я честно скажу, что мы еще это даже не обсуждали. Мы, наверное, сможем это сделать, когда цифровой рубль приобретет большую популярность у наших граждан. Все выплаты и меры, которые мы предоставляем, зачастую сразу же идут в потребление гражданина. Поэтому для того, чтобы мы перешли на цифровой рубль, мы должны быть уверены, что инфраструктура предоставления и продаж полностью готова к приему цифрового рубля в качестве оплаты.Введение его сейчас создаст дополнительные неудобства для наших граждан. А вот когда он уже будет иметь массовое распространение — почему бы и нет.— Планируются ли какие-либо меры поддержки для того, чтобы людям было удобнее совмещать работу и родительство?— В целом последние решения, которые были в части поддержки семей с детьми, направлены именно на это. В частности, на питерском экономическом форуме (в прошлом году. — Прим. ред.) президент объявил о необходимости дать возможность молодым мамам при желании досрочно выйти до истечения полутора лет (отпуска по уходу за ребенком. — Прим. ред.) на работу и сохранить за собой пособие. Это решение реализовано.Мы сегодня обсуждаем с работодателями в рамках нашей трехсторонней комиссии рекомендации с тем, чтобы работодатели максимально гибко подходили к организации рабочего графика мам, воспитывающих детей до 14 лет, и беременных женщин.Я думаю, видели в средствах массовой информации сообщения, что Минтруд рекомендует всех беременных перевести на удаленку. На самом деле мы призываем работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться и идти на максимально сбалансированное решение по организации труда для таких сотрудников. То есть если молодая мама инициирует (переход на удаленный формат работы. — Прим. ред.), чтобы работодатели шли навстречу. Но это в случае, если условия труда позволяют такой формат удаленной занятости внедрять. Ведь не всегда производственный цикл дает возможность удаленной занятости. Это в качестве рекомендаций. А исполнение этих рекомендаций мы будем учитывать при проведении своих ежегодных конкурсов.У нас есть целый набор мероприятий для работодателей, направленных именно на выявление и распространение лучших решений. Ведь достаточно много корпоративных практик прошло, например, через РОВСЭ (Российская организация высокой социальной эффективности), о которых мы потом проинформировали работодателей и рекомендовали эти решения к применению. В прошлом году впервые подвели итоги по номинации "Поддержка многодетных семей на предприятии", где собрали практики, направленные на создание условий именно для таких работников.— Кабмин поручил создать комиссии по борьбе с нелегальным трудоустройством. По каким принципам они будут работать и как планируется отслеживать это нелегальное трудоустройство?— Нужно отметить, что это региональные полномочия. Субъекты федерации формируют разный набор инструментов с учетом особенностей локального рынка труда. Как правило, это создание на территории межведомственной рабочей группы, в которую входят представители налоговых органов, силового блока, службы занятости и Роструда, а также ряда других. Они с помощью аналитических инструментов смотрят, на каких предприятиях, в каких сферах есть признаки работы "в тени". Например, соотношение средней заработной платы на предприятии со средней заработной платой в отрасли на территории конкретного субъекта. Если она значительно отличается, значит, есть предпосылки к тому, что на этом предприятии есть дополнительные выплаты "в конверте".Набор инструментов, которые субъекты применяют в этом плане, достаточно обширный. И он разный, с учетом особенностей регионов, структуры экономики.— В апреле вы говорили, что пилотный проект по разработке систем оплаты труда для работников бюджетной сферы будет готов к июлю. Как продвигается разработка? На каком этапе находится?— Мы сейчас сформировали критерии, на основании которых выбираем учреждения и субъекты, в которых будем проводить пилот. С учетом поручения президента, пилот должен быть направлен на выработку подходов, которые обеспечат снижение дифференциации как внутри учреждения и между учреждениями на территории субъекта, так и между субъектами.Мы с 1 января 2023 года ввели дополнительную отчетность для бюджетных учреждений по структуре заработной платы работников. Сейчас мы имеем достаточно хороший информационный ресурс для аналитики, чтобы понять структуру заработной платы конкретного работника, дифференциацию заработной платы в учреждении между работниками и также сопоставлять ее между учреждениями. Используя этот информационный ресурс, мы сейчас определяем перечень пилотных территорий и учреждений, на базе которых мы будем апробировать отраслевые системы оплаты труда. Определены две приоритетные сферы для проведения пилота — здравоохранение и образование.Сегодня есть, например, ряд территорий, которые хотят войти в пилотную группу. Есть ряд территорий, которые просят их вообще не трогать. Это тоже характеризует ситуацию, которая складывается в этих отраслях в отдельных регионах.Безусловно, сфера здравоохранения — сложная с точки зрения формирования фондов оплаты труда. Существует достаточно большое количество стимулирующих, компенсационных выплат медицинским работникам, дополнительная социальная выплата, которая не входит в фонд оплаты труда. И, проектируя отраслевую систему, мы планируем, что будет обеспечена целостность и прозрачность подходов к оформлению заработной платы.— В чем именно будет заключаться эта новая система оплаты труда? Как вы планируете изменить дифференциацию?— Во-первых, планируем пойти по пути стандартизации стимулирующих и компенсационных выплат. То есть это должен быть стандартизированный перечень, из которого работодатель формирует оплату труда работника по понятным для работника принципам. Когда мы собрали базу данных, увидели очень вольную интерпретацию отдельными работодателями различного рода выплат.Второе, мы четко понимаем, что у нас должна быть единая, понятная для всех система распределения квалификаций. Сегодня система квалификаций даже в рамках одной группы должностей или в рамках одной профессии уже размыта.По всем этим критериям, когда мы стандартизируем выплату надбавки, выстроим понятную систему формирования оклада. Ориентир для нас: оклады должны составлять не менее 50 процентов фонда оплаты труда.

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https://ria.ru/20240530/udalenka-1949395093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), владимир путин, михаил мишустин, интервью