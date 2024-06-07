https://ria.ru/20240607/klyuchevaya_stavka-1951189677.html

Мнение аналитиков по будущему ключевой ставки разделилось

Мнение аналитиков по будущему ключевой ставки разделилось - РИА Новости, 07.06.2024

Мнение аналитиков по будущему ключевой ставки разделилось

Банк России в пятницу будет выбирать между повышением ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, и сохранением ее на текущем уровне, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:52

2024-06-07T00:52

2024-06-07T01:29

экономика

россия

михаил васильев

алексей заботкин

антон табах

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу будет выбирать между повышением ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, и сохранением ее на текущем уровне, считают опрошенные РИА Новости аналитики, причем их мнения на этот счет разделились практически поровну. Динамика ставки и сигнал ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На всех трех предыдущих заседаниях текущего года в феврале, марте и апреле ЦБ РФ оставлял ставку неизменной. Однако по итогам апрельского заседания регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 3 июня ускорилась до 8,17% с 8,07% на 27 мая, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу Банка России. До этого - с декабря прошлого года по апрель текущего года - они снижались. В мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жесткости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что ЦБ на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки. За повышение "Мы ожидаем, что Банк России будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 17%, и ее сохранением на текущем уровне 16%", - отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом вероятность повышения ставки, по его словам, составляет примерно 60%, сохранения - 40%. "Если ЦБ сохранит ставку 16% в июне, то мы ожидаем повышения ставки до 17% на следующем заседании 26 июля", - добавил Васильев. Преобладание проинфляционных рисков в связи с высоким спросом на товары и услуги говорит в пользу увеличения ключевой ставки, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. НРА также ожидает, что ключевая повысится до 17%, поскольку ускоряющийся рост цен будет признан угрозой финансовой стабильности. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает, что есть аргументы и за сохранение ставки, и за повышение, причем "на столе" может оказаться повышение больше чем на 100 базисных пунктов. "Рынок в "неделю тишины" уже заложил в ставки и курсы "ключ" в 17%. Но при такой конфигурации, ставка будет такой относительно короткое время и можно будет ожидать снижения в четвертом квартале", - добавил он. Повышать пока рано "Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании совета директоров будет рассматривать два варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 16% и повышение до 17%. Наиболее вероятным нам кажется ее сохранение на сегодняшнем уровне", - заявил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров также ожидает, что ЦБ сохранит ставку на заседании 7 июня: картина происходящего остается неполной, и изменение ставки аналитикам видится преждевременным. При этом он указал, что регулятору все сложнее оставаться в выжидательной позиции: инфляция превышает 8%, а банки поднимают ставки по вкладам. Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16% с одновременным ужесточением риторики, говорит и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он назвал менее вероятным повышение ключевой ставки до 17%, не ждет и более значительного увеличения ее уровня. "Ожидаю сохранения ключевой ставки - 16%, несмотря на усиление уровня недельной инфляции. Текущее ускорение инфляции обусловлено краткосрочными и разовыми факторами (повышение тарифов на транспорт, сезонный рост цен на некоторые продукты питания и туристические услуги и так далее)", - заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов, который с июля прогнозирует постепенное торможение инфляции.

https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

https://ria.ru/20240426/stavka-1942490829.html

https://ria.ru/20240426/stavka-1942387047.html

https://ria.ru/20240206/inflyatsiya-1925796788.html

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экономика, россия, михаил васильев, алексей заботкин, антон табах, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "общественное мнение"