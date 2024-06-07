https://ria.ru/20240607/klyuchevaya_stavka-1951189677.html
Мнение аналитиков по будущему ключевой ставки разделилось
Мнение аналитиков по будущему ключевой ставки разделилось - РИА Новости, 07.06.2024
Мнение аналитиков по будущему ключевой ставки разделилось
Банк России в пятницу будет выбирать между повышением ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, и сохранением ее на текущем уровне, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:52
2024-06-07T00:52
2024-06-07T01:29
экономика
россия
михаил васильев
алексей заботкин
антон табах
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
фонд "общественное мнение"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884018972_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_33202d24c08fbd3b766dd796fa93349e.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу будет выбирать между повышением ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, и сохранением ее на текущем уровне, считают опрошенные РИА Новости аналитики, причем их мнения на этот счет разделились практически поровну. Динамика ставки и сигнал ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На всех трех предыдущих заседаниях текущего года в феврале, марте и апреле ЦБ РФ оставлял ставку неизменной. Однако по итогам апрельского заседания регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 3 июня ускорилась до 8,17% с 8,07% на 27 мая, сообщало Минэкономразвития. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ по заказу Банка России. До этого - с декабря прошлого года по апрель текущего года - они снижались. В мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жесткости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что ЦБ на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки. За повышение "Мы ожидаем, что Банк России будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 17%, и ее сохранением на текущем уровне 16%", - отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом вероятность повышения ставки, по его словам, составляет примерно 60%, сохранения - 40%. "Если ЦБ сохранит ставку 16% в июне, то мы ожидаем повышения ставки до 17% на следующем заседании 26 июля", - добавил Васильев. Преобладание проинфляционных рисков в связи с высоким спросом на товары и услуги говорит в пользу увеличения ключевой ставки, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. НРА также ожидает, что ключевая повысится до 17%, поскольку ускоряющийся рост цен будет признан угрозой финансовой стабильности. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает, что есть аргументы и за сохранение ставки, и за повышение, причем "на столе" может оказаться повышение больше чем на 100 базисных пунктов. "Рынок в "неделю тишины" уже заложил в ставки и курсы "ключ" в 17%. Но при такой конфигурации, ставка будет такой относительно короткое время и можно будет ожидать снижения в четвертом квартале", - добавил он. Повышать пока рано "Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании совета директоров будет рассматривать два варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 16% и повышение до 17%. Наиболее вероятным нам кажется ее сохранение на сегодняшнем уровне", - заявил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров также ожидает, что ЦБ сохранит ставку на заседании 7 июня: картина происходящего остается неполной, и изменение ставки аналитикам видится преждевременным. При этом он указал, что регулятору все сложнее оставаться в выжидательной позиции: инфляция превышает 8%, а банки поднимают ставки по вкладам. Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16% с одновременным ужесточением риторики, говорит и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он назвал менее вероятным повышение ключевой ставки до 17%, не ждет и более значительного увеличения ее уровня. "Ожидаю сохранения ключевой ставки - 16%, несмотря на усиление уровня недельной инфляции. Текущее ускорение инфляции обусловлено краткосрочными и разовыми факторами (повышение тарифов на транспорт, сезонный рост цен на некоторые продукты питания и туристические услуги и так далее)", - заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов, который с июля прогнозирует постепенное торможение инфляции.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
https://ria.ru/20240426/stavka-1942490829.html
https://ria.ru/20240426/stavka-1942387047.html
https://ria.ru/20240206/inflyatsiya-1925796788.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884018972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e941818b78b0640c0bd06473c5861e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил васильев, алексей заботкин, антон табах, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "общественное мнение"
Экономика, Россия, Михаил Васильев, Алексей Заботкин, Антон Табах, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Фонд "Общественное мнение"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу будет выбирать между повышением ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, и сохранением ее на текущем уровне, считают опрошенные РИА Новости аналитики, причем их мнения на этот счет разделились практически поровну.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
На всех трех предыдущих заседаниях текущего года в феврале, марте и апреле ЦБ РФ оставлял ставку неизменной. Однако по итогам апрельского заседания регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Недельная инфляция в России в годовом выражении на 3 июня ускорилась до 8,17% с 8,07% на 27 мая, сообщало Минэкономразвития
. А инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорилось в исследовании инФОМ
по заказу Банка России. До этого - с декабря прошлого года по апрель текущего года - они снижались.
В мае зампред ЦБ Алексей Заботкин
заявил, что регулятор видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жесткости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что ЦБ на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.
"Мы ожидаем, что Банк России будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 17%, и ее сохранением на текущем уровне 16%", - отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
.
При этом вероятность повышения ставки, по его словам, составляет примерно 60%, сохранения - 40%. "Если ЦБ сохранит ставку 16% в июне, то мы ожидаем повышения ставки до 17% на следующем заседании 26 июля", - добавил Васильев.
Преобладание проинфляционных рисков в связи с высоким спросом на товары и услуги говорит в пользу увеличения ключевой ставки, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. НРА также ожидает, что ключевая повысится до 17%, поскольку ускоряющийся рост цен будет признан угрозой финансовой стабильности.
Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА
" Антон Табах
считает, что есть аргументы и за сохранение ставки, и за повышение, причем "на столе" может оказаться повышение больше чем на 100 базисных пунктов. "Рынок в "неделю тишины" уже заложил в ставки и курсы "ключ" в 17%. Но при такой конфигурации, ставка будет такой относительно короткое время и можно будет ожидать снижения в четвертом квартале", - добавил он.
"Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании совета директоров будет рассматривать два варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 16% и повышение до 17%. Наиболее вероятным нам кажется ее сохранение на сегодняшнем уровне", - заявил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
Главный экономист "БКС Мир инвестиций
" Илья Федоров также ожидает, что ЦБ сохранит ставку на заседании 7 июня: картина происходящего остается неполной, и изменение ставки аналитикам видится преждевременным. При этом он указал, что регулятору все сложнее оставаться в выжидательной позиции: инфляция превышает 8%, а банки поднимают ставки по вкладам.
Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16% с одновременным ужесточением риторики, говорит и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
. Он назвал менее вероятным повышение ключевой ставки до 17%, не ждет и более значительного увеличения ее уровня.
"Ожидаю сохранения ключевой ставки - 16%, несмотря на усиление уровня недельной инфляции. Текущее ускорение инфляции обусловлено краткосрочными и разовыми факторами (повышение тарифов на транспорт, сезонный рост цен на некоторые продукты питания и туристические услуги и так далее)", - заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов, который с июля прогнозирует постепенное торможение инфляции.