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СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 07.06.2024
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13:06 07.06.2024 (обновлено: 13:19 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kemerovo-1951311474.html
СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово
СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 07.06.2024
СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово
СК ходатайствует об аресте директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании", задержанных в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:06
2024-06-07T13:19
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. СК ходатайствует об аресте директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании", задержанных в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух трамваев, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240607/tramvay-1951312371.html
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происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП с трамваями в Кемерово
СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово

СК ходатайствует об аресте фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. СК ходатайствует об аресте директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании", задержанных в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух трамваев, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения", - сообщает ведомство.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Фигуранты дела о ДТП в Кемерово допустили выход в рейс неисправного трамвая
Вчера, 13:08
 
ПроисшествияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)ДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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