https://ria.ru/20240607/kemerovo-1951311474.html

СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово

СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 07.06.2024

СК просит арестовать фигурантов дела о ДТП с трамваями в Кемерово

СК ходатайствует об аресте директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании", задержанных в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:06

2024-06-07T13:06

2024-06-07T13:19

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с трамваями в кемерово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950916880_4:0:827:463_1920x0_80_0_0_9c676a6c32de7e9e806c6281dccbe011.jpg

КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. СК ходатайствует об аресте директора и мастера "Кемеровской электротранспортной компании", задержанных в рамках уголовного дела по факту ДТП с участием двух трамваев, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" были задержаны в четверг. В пятницу им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240607/tramvay-1951312371.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово