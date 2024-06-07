Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/italiya-1951342127.html
Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине
Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:13
2024-06-07T14:13
в мире
россия
швейцария
украина
антонио таяни
владимир хохлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154795/40/1547954000_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_55c00eff775c03ad2487df0d6cdb8b16.jpg
РИМ, 7 июн – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. "Я буду участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии", - заявил он в эфире телеканала Rai3. По словам Таяни, мирные переговоры по Украине возможны, если украинские войска удержатся на позициях и в боевых действиях возникнет равновесие. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154795/40/1547954000_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_6662076e663806bc0805ae84353c2fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, антонио таяни, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Антонио Таяни, Владимир Хохлов
Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Глава МИД Италии Таяни поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антонио Таяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 7 июн – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поедет в Швейцарию на конференцию по Украине.
«
"Я буду участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии", - заявил он в эфире телеканала Rai3.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине
Вчера, 11:28
По словам Таяни, мирные переговоры по Украине возможны, если украинские войска удержатся на позициях и в боевых действиях возникнет равновесие.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
10 апреля, 17:05
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаАнтонио ТаяниВладимир Хохлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала