https://ria.ru/20240607/italiya-1951342127.html

Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024

Глава МИД Италии поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:13

2024-06-07T14:13

2024-06-07T14:13

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РИМ, 7 июн – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. "Я буду участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии", - заявил он в эфире телеканала Rai3. По словам Таяни, мирные переговоры по Украине возможны, если украинские войска удержатся на позициях и в боевых действиях возникнет равновесие. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

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в мире, россия, швейцария, украина, антонио таяни, владимир хохлов