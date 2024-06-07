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Костромская область улучшила показатели в Национальном инвестрейтинге - РИА Новости, 07.06.2024
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Костромская область
Костромская область
 
20:40 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/investreyting-1951535725.html
Костромская область улучшила показатели в Национальном инвестрейтинге
Костромская область улучшила показатели в Национальном инвестрейтинге - РИА Новости, 07.06.2024
Костромская область улучшила показатели в Национальном инвестрейтинге
Костромская область улучшила показатели в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, в частности, эксперты повысили... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:40
2024-06-07T20:40
костромская область
костромская область
россия
саратовская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Костромская область улучшила показатели в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, в частности, эксперты повысили интегральную оценку региона по совершенствованию инвестиционного климата на 14,7 баллов. Результаты рейтинга в пятницу представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме. "В Костромской области динамика индекса региона по состоянию инвестклимата составила +14,7 балла", - следует из рейтинга. По оценкам экспертов, традиционно у Костромской области высокие оценки по направлению "Институты для бизнеса". Отмечен рост показателей по направлению "Поддержка малого и среднего предпринимательства". В частности, регион вошел в тройку лидеров по показателю получения в аренду земельных участков. "Наиболее быстро получить землю в аренду без торгов можно в Саратовской области, Тамбовской и Костромской областях. Количество процедур в этих регионах, которые необходимо провести для получения участка не превышает трех единиц. Среднее количество процедур по стране составляет 10", - комментируют эксперты. Также Костромская область в числе лучших субъектов страны, где можно оперативно получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предприниматели, которые участвовали в опросе при составлении национального рейтинга, отмечают заметное упрощение ведения бизнеса в Костромской области как с точки зрения контроля и надзора, так и с точки зрения силового давления. Кроме того, высоких показателей Костромская область достигла по таким позициям как наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов. Среди эффективных организационных механизмов поддержки бизнеса отмечена деятельность регионального совета по улучшению инвестиционного климата и каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта. "Все что касается регуляторной среды, то здесь у нас позиции на уровне прошлого года, по институтам для бизнеса, инвестзаконодательству, мерам поддержки – улучшения. Как и по поддержке малого и среднего предпринимательства. Сейчас одной из наших приоритетных задач является работа по инфраструктуре, а именно сокращению сроков и процедур по подведению сетей, в частности, водоснабжения и газа", - прокомментировал заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков. Замгубернатора подчеркнул, что администрация области будет отрабатывать эти вопросы совместно с федеральными и региональными партнерами в инфраструктурных ресурсоснабжающих компаниях.
https://ria.ru/20240313/investitsii-1932816386.html
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костромская область, россия, саратовская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф
Костромская область, Костромская область, Россия, Саратовская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПМЭФ

Костромская область улучшила показатели в Национальном инвестрейтинге

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на город Галич Костромской области
Вид на город Галич Костромской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на город Галич Костромской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Костромская область улучшила показатели в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, в частности, эксперты повысили интегральную оценку региона по совершенствованию инвестиционного климата на 14,7 баллов.
Результаты рейтинга в пятницу представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.
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"В Костромской области динамика индекса региона по состоянию инвестклимата составила +14,7 балла", - следует из рейтинга.
По оценкам экспертов, традиционно у Костромской области высокие оценки по направлению "Институты для бизнеса". Отмечен рост показателей по направлению "Поддержка малого и среднего предпринимательства". В частности, регион вошел в тройку лидеров по показателю получения в аренду земельных участков. "Наиболее быстро получить землю в аренду без торгов можно в Саратовской области, Тамбовской и Костромской областях. Количество процедур в этих регионах, которые необходимо провести для получения участка не превышает трех единиц. Среднее количество процедур по стране составляет 10", - комментируют эксперты.
Также Костромская область в числе лучших субъектов страны, где можно оперативно получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предприниматели, которые участвовали в опросе при составлении национального рейтинга, отмечают заметное упрощение ведения бизнеса в Костромской области как с точки зрения контроля и надзора, так и с точки зрения силового давления. Кроме того, высоких показателей Костромская область достигла по таким позициям как наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов. Среди эффективных организационных механизмов поддержки бизнеса отмечена деятельность регионального совета по улучшению инвестиционного климата и каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта.
«
"Все что касается регуляторной среды, то здесь у нас позиции на уровне прошлого года, по институтам для бизнеса, инвестзаконодательству, мерам поддержки – улучшения. Как и по поддержке малого и среднего предпринимательства. Сейчас одной из наших приоритетных задач является работа по инфраструктуре, а именно сокращению сроков и процедур по подведению сетей, в частности, водоснабжения и газа", - прокомментировал заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков.
Замгубернатора подчеркнул, что администрация области будет отрабатывать эти вопросы совместно с федеральными и региональными партнерами в инфраструктурных ресурсоснабжающих компаниях.
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Костромская областьКостромская областьРоссияСаратовская областьСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)ПМЭФ
 
 
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