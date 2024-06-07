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Инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ пополнился на 17 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
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Ярославская область
 
12:43 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/investportfel-1951298881.html
Инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ пополнился на 17 млрд рублей
Инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ пополнился на 17 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ пополнился на 17 млрд рублей
Инвестпортфель Ярославской области за день работы делегации региона на ПМЭФ-2024 пополнился на 17 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:43
2024-06-07T12:43
ярославская область
ярославская область
некрасовский район
россия
михаил евраев
марат хуснуллин
русагро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Инвестпортфель Ярославской области за день работы делегации региона на ПМЭФ-2024 пополнился на 17 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. Делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым принимает участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума. "На площадке ПМЭФ-2024 мы уже заявили о старте важнейших проектов в сфере туризма, АПК, IT, промышленности на общую сумму около 17 миллиардов рублей. Это серьезные инвестиции в регион, которые помогут развивать экономику, создавать новые рабочие места. Будем выполнять все, что запланировали", - подчеркнул губернатор на площадке ПМЭФ. Один из крупных проектов, как уточняет правительство области, будет реализован инвестором ООО "Заповедные земли" на берегу Волги в Некрасовском районе – там будет создан туристско-рекреационный комплекс "Люди-Рыбы". Объем инвестиций – более пяти миллиардов рублей, будет создано почти 300 рабочих мест. В рамках ПМЭФ-2024 Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным ключевые вопросы социально-экономического развития Ярославской области. Также губернатор презентовал возможности региона на переговорах с руководством групп компаний "Русагро" и "Дамате". В частности, им была представлена информация о налоговых льготах и мерах поддержки на территории опережающего развитие "Тутаев". С руководителем компании "X5 Group" губернатор обсудил возможность строительства распределительного центра в регионе. Помимо этого, на полях ПМЭФ-2024 между правительством Ярославской области и Роскачеством заключено соглашение, которое будет способствовать созданию в регионе конкурса в сфере качества и делового совершенства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ярославская область, некрасовский район, россия, михаил евраев, марат хуснуллин, русагро , x5 retail group, пмэф
Ярославская область, Ярославская область, Некрасовский район, Россия, Михаил Евраев, Марат Хуснуллин, Русагро , X5 Retail Group, ПМЭФ

Инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ пополнился на 17 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Инвестпортфель Ярославской области за день работы делегации региона на ПМЭФ-2024 пополнился на 17 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
Делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым принимает участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума.
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"На площадке ПМЭФ-2024 мы уже заявили о старте важнейших проектов в сфере туризма, АПК, IT, промышленности на общую сумму около 17 миллиардов рублей. Это серьезные инвестиции в регион, которые помогут развивать экономику, создавать новые рабочие места. Будем выполнять все, что запланировали", - подчеркнул губернатор на площадке ПМЭФ.
Один из крупных проектов, как уточняет правительство области, будет реализован инвестором ООО "Заповедные земли" на берегу Волги в Некрасовском районе – там будет создан туристско-рекреационный комплекс "Люди-Рыбы". Объем инвестиций – более пяти миллиардов рублей, будет создано почти 300 рабочих мест.
В рамках ПМЭФ-2024 Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным ключевые вопросы социально-экономического развития Ярославской области. Также губернатор презентовал возможности региона на переговорах с руководством групп компаний "Русагро" и "Дамате". В частности, им была представлена информация о налоговых льготах и мерах поддержки на территории опережающего развитие "Тутаев". С руководителем компании "X5 Group" губернатор обсудил возможность строительства распределительного центра в регионе.
Помимо этого, на полях ПМЭФ-2024 между правительством Ярославской области и Роскачеством заключено соглашение, которое будет способствовать созданию в регионе конкурса в сфере качества и делового совершенства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Ярославская областьЯрославская областьНекрасовский районРоссияМихаил ЕвраевМарат ХуснуллинРусагроX5 Retail GroupПМЭФ
 
 
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