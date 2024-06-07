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Вологодская область, Минпромторг и "Северсталь" заключили СПИК до 2043 года - РИА Новости, 07.06.2024
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Вологодская область
 
15:41 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/investkontrakt-1951398610.html
Вологодская область, Минпромторг и "Северсталь" заключили СПИК до 2043 года
Вологодская область, Минпромторг и "Северсталь" заключили СПИК до 2043 года - РИА Новости, 07.06.2024
Вологодская область, Минпромторг и "Северсталь" заключили СПИК до 2043 года
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, министр промышленности и торговли РФ РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:41
2024-06-07T15:41
вологодская область
технологии
вологодская область
россия
череповец
алексей мордашов
георгий филимонов
антон алиханов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, председатель Совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и мэр города Череповца Вадим Германов подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), сообщает пресс-служба регионального правительства. Контракт направлен на внедрение технологии производства высококачественной стали с низким углеродным следом в Вологодской области. "Правительство Вологодской области готово поддержать любые инициативы по обеспечению социальных стандартов качества жизни на территории области. Строительство цеха по производству железорудных окатышей позволит снизить негативное влияние на окружающую среду, повысить эффективность работы предприятия и создать новые рабочие места. Сумма капиталовложений компании "Северсталь" по проекту составляет более 96 миллиардов рублей. В свою очередь, регион предоставит инвестору 31 миллиард налоговых преференций", - приводит пресс-служба слова Филимонова. Отмечается, что в рамках контракта будет построен комплекс цеха по производству железорудных окатышей мощностью 10 миллионов тонн в год на территории Череповецкого металлургического комбината. Технология производства зеленой стали включена в перечень современных технологий правительства РФ. Итоговыми результатами реализации проекта СПИК 2.0 станет производство и реализация промышленной продукции в объеме 85 миллионов тонн и создание 327 рабочих мест, снижение нагрузки на атмосферный воздух, создание комфортной и безопасной среды для жителей Вологодской области и соседних областей. "Данная технология не имеет аналогов в России. Используя в качестве основного топлива природный газ, мы сможем производить экологичное сырье для наших доменных печей. На его основе мы будем выпускать высококачественную сталь с низким углеродным следом", – отметил Мордашов. Строительство нового производственного комплекса, которое является основой для реализации данной технологии, уже запущено на территории Череповца в промышленной зоне Череповецкого металлургического комбината. Его запуск запланирован на 2026 год. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html
https://ria.ru/20240607/vologda-1951243987.html
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технологии, вологодская область, россия, череповец, алексей мордашов, георгий филимонов, антон алиханов, пмэф
Вологодская область, Технологии, Вологодская область, Россия, Череповец, Алексей Мордашов, Георгий Филимонов, Антон Алиханов, ПМЭФ

Вологодская область, Минпромторг и "Северсталь" заключили СПИК до 2043 года

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПроизводство стали
Производство стали - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, председатель Совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и мэр города Череповца Вадим Германов подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Контракт направлен на внедрение технологии производства высококачественной стали с низким углеродным следом в Вологодской области.
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"Правительство Вологодской области готово поддержать любые инициативы по обеспечению социальных стандартов качества жизни на территории области. Строительство цеха по производству железорудных окатышей позволит снизить негативное влияние на окружающую среду, повысить эффективность работы предприятия и создать новые рабочие места. Сумма капиталовложений компании "Северсталь" по проекту составляет более 96 миллиардов рублей. В свою очередь, регион предоставит инвестору 31 миллиард налоговых преференций", - приводит пресс-служба слова Филимонова.
Отмечается, что в рамках контракта будет построен комплекс цеха по производству железорудных окатышей мощностью 10 миллионов тонн в год на территории Череповецкого металлургического комбината. Технология производства зеленой стали включена в перечень современных технологий правительства РФ.
Итоговыми результатами реализации проекта СПИК 2.0 станет производство и реализация промышленной продукции в объеме 85 миллионов тонн и создание 327 рабочих мест, снижение нагрузки на атмосферный воздух, создание комфортной и безопасной среды для жителей Вологодской области и соседних областей.
"Данная технология не имеет аналогов в России. Используя в качестве основного топлива природный газ, мы сможем производить экологичное сырье для наших доменных печей. На его основе мы будем выпускать высококачественную сталь с низким углеродным следом", – отметил Мордашов.
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Строительство нового производственного комплекса, которое является основой для реализации данной технологии, уже запущено на территории Череповца в промышленной зоне Череповецкого металлургического комбината. Его запуск запланирован на 2026 год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Вологодская областьТехнологииВологодская областьРоссияЧереповецАлексей МордашовГеоргий ФилимоновАнтон АлихановПМЭФ
 
 
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