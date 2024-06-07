https://ria.ru/20240607/investklimat-1951542505.html
Нижегородская область поднялась на 2 место в Нацрейтинге инвестклимата
Нижегородская область поднялась на 2 место в Нацрейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024
Нижегородская область поднялась на 2 место в Нацрейтинге инвестклимата
Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:05
2024-06-07T21:05
2024-06-07T21:05
нижегородская область
технологии
нижегородская область
глеб никитин
светлана чупшева
алексей репик
агентство стратегических инициатив (аси)
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152060/36/1520603615_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1c04184329d41f35879f71f4e35724ee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги рейтинга за 2023 год объявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что региону с 2017-го по 2023 год удалось сделать очень серьезный рывок, поднявшись на 68 позиций в рейтинге, и выход на второе место – это феноменальный результат, за которым стоит очень серьезная работа", - говорится в сообщении. По словам Никитина, "каждый год возникал мощнейший вызов сделать еще один шаг вперед, и каждый год это было все сложнее". "Для нас это огромное достижение, которым я очень горжусь! Рейтинг создает позитивную гонку среди регионов, институтов развития, он всех продвигает вперед, и, конечно, очень важно, что показатели выросли в стране в целом", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Губернатор Нижегородской области добавил, что сейчас в условиях санкционного давления все регионы активно ведут работу над улучшением делового климата, поэтому конкуренция за инвестора очень большая. "Победить в ней можно только создав по-настоящему уникальные условия ведения бизнеса. Это огромный комплекс мер, связанный со стандартизацией, систематизацией работы с инвесторами, и в то же время индивидуальным подходом к каждому проекту, мерами поддержки, упрощением различных процедур и ускорением получения разрешений", - сказал Никитин. Глава региона подчеркнул, что рейтинг состояния инвестклимата оценивает не только статистические показатели, но и отзывы представителей бизнес-сообщества о работе в Нижегородской области. "Можно оценивать то, насколько бизнесу комфортно работать в регионе, по объему инвестиций в основной капитал – по итогам прошлого года он у нас вырос на 36 процентов. Но позиция в рейтинге инвестиционного климата АСИ имеет для нас особое значение, потому что существенный вклад в итоговое положение вносят опросы представителей бизнес-сообщества. Хочу поблагодарить инвесторов, предпринимателей за столь высокую оценку нашего взаимодействия. Будем продолжать работу над тем, чтобы вести свое дело в Нижегородской области было максимально комфортно", - подчеркнул Никитин. В минувшем году регион в работе над улучшением инвестиционного климата делал акцент на развитии цифровых сервисов и на взаимодействии с муниципалитетами. Продолжалась работа по оптимизации клиентского пути инвестора – развивалась платформа ГИСОГД, функционал инвестиционного портала и личного кабинета инвестора, документооборот переводился в электронный вид. На мероприятии также стало известно, что Нижегородская область в очередной раз подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта. Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик назвал ее среди 9 регионов-лидеров. В регионе действуют все элементы регионального инвестстандарта. Кроме того, в 2023 году Нижегородская область одной из первых внедрила все элементы муниципального инвестстандарта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html
https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html
https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, нижегородская область, глеб никитин, светлана чупшева, алексей репик, агентство стратегических инициатив (аси), деловая россия, пмэф
Нижегородская область, Технологии, Нижегородская область, Глеб Никитин, Светлана Чупшева, Алексей Репик, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Деловая Россия, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба правительства региона.
Итоги рейтинга за 2023 год объявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
отметил, что региону с 2017-го по 2023 год удалось сделать очень серьезный рывок, поднявшись на 68 позиций в рейтинге, и выход на второе место – это феноменальный результат, за которым стоит очень серьезная работа", - говорится в сообщении.
По словам Никитина, "каждый год возникал мощнейший вызов сделать еще один шаг вперед, и каждый год это было все сложнее".
"Для нас это огромное достижение, которым я очень горжусь! Рейтинг создает позитивную гонку среди регионов, институтов развития, он всех продвигает вперед, и, конечно, очень важно, что показатели выросли в стране в целом", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
Губернатор Нижегородской области добавил, что сейчас в условиях санкционного давления все регионы активно ведут работу над улучшением делового климата, поэтому конкуренция за инвестора очень большая.
"Победить в ней можно только создав по-настоящему уникальные условия ведения бизнеса. Это огромный комплекс мер, связанный со стандартизацией, систематизацией работы с инвесторами, и в то же время индивидуальным подходом к каждому проекту, мерами поддержки, упрощением различных процедур и ускорением получения разрешений", - сказал Никитин.
Глава региона подчеркнул, что рейтинг состояния инвестклимата оценивает не только статистические показатели, но и отзывы представителей бизнес-сообщества о работе в Нижегородской области.
"Можно оценивать то, насколько бизнесу комфортно работать в регионе, по объему инвестиций в основной капитал – по итогам прошлого года он у нас вырос на 36 процентов. Но позиция в рейтинге инвестиционного климата АСИ имеет для нас особое значение, потому что существенный вклад в итоговое положение вносят опросы представителей бизнес-сообщества. Хочу поблагодарить инвесторов, предпринимателей за столь высокую оценку нашего взаимодействия. Будем продолжать работу над тем, чтобы вести свое дело в Нижегородской области было максимально комфортно", - подчеркнул Никитин.
В минувшем году регион в работе над улучшением инвестиционного климата делал акцент на развитии цифровых сервисов и на взаимодействии с муниципалитетами. Продолжалась работа по оптимизации клиентского пути инвестора – развивалась платформа ГИСОГД, функционал инвестиционного портала и личного кабинета инвестора, документооборот переводился в электронный вид.
На мероприятии также стало известно, что Нижегородская область в очередной раз подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта. Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия
" Алексей Репик
назвал ее среди 9 регионов-лидеров. В регионе действуют все элементы регионального инвестстандарта. Кроме того, в 2023 году Нижегородская область одной из первых внедрила все элементы муниципального инвестстандарта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.