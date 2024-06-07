https://ria.ru/20240607/investklimat-1951542505.html

Нижегородская область поднялась на 2 место в Нацрейтинге инвестклимата

Нижегородская область поднялась на 2 место в Нацрейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024

Нижегородская область поднялась на 2 место в Нацрейтинге инвестклимата

Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:05

2024-06-07T21:05

2024-06-07T21:05

нижегородская область

технологии

нижегородская область

глеб никитин

светлана чупшева

алексей репик

агентство стратегических инициатив (аси)

деловая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги рейтинга за 2023 год объявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что региону с 2017-го по 2023 год удалось сделать очень серьезный рывок, поднявшись на 68 позиций в рейтинге, и выход на второе место – это феноменальный результат, за которым стоит очень серьезная работа", - говорится в сообщении. По словам Никитина, "каждый год возникал мощнейший вызов сделать еще один шаг вперед, и каждый год это было все сложнее". "Для нас это огромное достижение, которым я очень горжусь! Рейтинг создает позитивную гонку среди регионов, институтов развития, он всех продвигает вперед, и, конечно, очень важно, что показатели выросли в стране в целом", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Губернатор Нижегородской области добавил, что сейчас в условиях санкционного давления все регионы активно ведут работу над улучшением делового климата, поэтому конкуренция за инвестора очень большая. "Победить в ней можно только создав по-настоящему уникальные условия ведения бизнеса. Это огромный комплекс мер, связанный со стандартизацией, систематизацией работы с инвесторами, и в то же время индивидуальным подходом к каждому проекту, мерами поддержки, упрощением различных процедур и ускорением получения разрешений", - сказал Никитин. Глава региона подчеркнул, что рейтинг состояния инвестклимата оценивает не только статистические показатели, но и отзывы представителей бизнес-сообщества о работе в Нижегородской области. "Можно оценивать то, насколько бизнесу комфортно работать в регионе, по объему инвестиций в основной капитал – по итогам прошлого года он у нас вырос на 36 процентов. Но позиция в рейтинге инвестиционного климата АСИ имеет для нас особое значение, потому что существенный вклад в итоговое положение вносят опросы представителей бизнес-сообщества. Хочу поблагодарить инвесторов, предпринимателей за столь высокую оценку нашего взаимодействия. Будем продолжать работу над тем, чтобы вести свое дело в Нижегородской области было максимально комфортно", - подчеркнул Никитин. В минувшем году регион в работе над улучшением инвестиционного климата делал акцент на развитии цифровых сервисов и на взаимодействии с муниципалитетами. Продолжалась работа по оптимизации клиентского пути инвестора – развивалась платформа ГИСОГД, функционал инвестиционного портала и личного кабинета инвестора, документооборот переводился в электронный вид. На мероприятии также стало известно, что Нижегородская область в очередной раз подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта. Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик назвал ее среди 9 регионов-лидеров. В регионе действуют все элементы регионального инвестстандарта. Кроме того, в 2023 году Нижегородская область одной из первых внедрила все элементы муниципального инвестстандарта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html

https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html

https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, нижегородская область, глеб никитин, светлана чупшева, алексей репик, агентство стратегических инициатив (аси), деловая россия, пмэф