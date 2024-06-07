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Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по инвестклимату - РИА Новости, 07.06.2024
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Липецкая область
 
16:36 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/investklimat-1951425339.html
Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по инвестклимату
Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по инвестклимату - РИА Новости, 07.06.2024
Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по инвестклимату
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует АСИ, Липецкая область поднялась сразу на несколько позиций и вошла в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:36
2024-06-07T16:36
липецкая область
технологии
липецкая область
игорь артамонов
агентство стратегических инициатив (аси)
пмэф
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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует АСИ, Липецкая область поднялась сразу на несколько позиций и вошла в топ-10 лучших регионов, заняв девятое место, сообщил глава региона Игорь Артамонов после того, как результаты рейтинга опубликовали на ПМЭФ- 2024. "Безусловно, это прорыв. За что мы и были отмечены на оглашении результатов рейтинга. Липецкая область в числе самых быстро растущих регионов. За этим стоит большая работа нашей команды, направленная на развитие региона и на благо его жителей", – отметил Артамонов. Как пояснил губернатор, Липецкая область в числе первых в стране внедрила региональный инвестиционный стандарт – сделала это быстро и качественно, что позволило войти в число российских лидеров. Вдвое в регионе вырос объем льгот для бизнеса. Снижаются административные барьеры. Идет масштабная работа по подготовке кадров нужных специальностей, в том числе для инновационных производств. По словам Артамонова, проведена большая работа по подготовке кадров для новых предприятий, создаваемых инвесторами. "Переформатировали систему обучения. Так мы не только помогаем инвесторам, мы обеспечиваем наших жителей хорошей работой с высокой зарплатой", – прокомментировал губернатор. Как сообщили в Агентстве стратегических инициатив, ежегодный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Он рассчитывается по 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в этом году включены 17 показателей в составе внерейтингового направления. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240123/lipetsk-1923088332.html
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технологии, липецкая область, игорь артамонов, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф
Липецкая область, Технологии, Липецкая область, Игорь Артамонов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПМЭФ

Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по инвестклимату

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по инвестклимату
Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по инвестклимату - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует АСИ, Липецкая область поднялась сразу на несколько позиций и вошла в топ-10 лучших регионов, заняв девятое место, сообщил глава региона Игорь Артамонов после того, как результаты рейтинга опубликовали на ПМЭФ- 2024.
«
"Безусловно, это прорыв. За что мы и были отмечены на оглашении результатов рейтинга. Липецкая область в числе самых быстро растущих регионов. За этим стоит большая работа нашей команды, направленная на развитие региона и на благо его жителей", – отметил Артамонов.
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Как пояснил губернатор, Липецкая область в числе первых в стране внедрила региональный инвестиционный стандарт – сделала это быстро и качественно, что позволило войти в число российских лидеров. Вдвое в регионе вырос объем льгот для бизнеса. Снижаются административные барьеры. Идет масштабная работа по подготовке кадров нужных специальностей, в том числе для инновационных производств.
По словам Артамонова, проведена большая работа по подготовке кадров для новых предприятий, создаваемых инвесторами.
"Переформатировали систему обучения. Так мы не только помогаем инвесторам, мы обеспечиваем наших жителей хорошей работой с высокой зарплатой", – прокомментировал губернатор.
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Как сообщили в Агентстве стратегических инициатив, ежегодный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Он рассчитывается по 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в этом году включены 17 показателей в составе внерейтингового направления.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Липецкая областьТехнологииЛипецкая областьИгорь АртамоновАгентство стратегических инициатив (АСИ)ПМЭФ
 
 
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