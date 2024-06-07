Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ
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Флаги с символикой ПМЭФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кировская область привлечет 64 миллиарда рублей инвестиций по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.
"На площадках ПМЭФ Кировская область подписала более 20 соглашений с деловыми партнерами, крупными российскими компаниями. В общей сложности по итогам форума в вятский край будет привлечено свыше 64 миллиардов рублей в виде инвестиций", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона Александр Соколов, интерес к Кировской области растет. "На неформальных встречах, что называется, "на ногах" договорились о потенциальных инвестициях еще на несколько десятков миллиардов рублей", - сказал губернатор.
В пятницу стенд Кировской области на ПМЭФ посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Губернатор Кировской области представил гостям достижения и потенциал региона, участие в ПМЭФ приняли около 30 предприятий вятского края.
"В 2024 году столица вятского края – город Киров – отмечает свое 650-летие, и Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный организационный комитет по подготовке к празднованию юбилея, отметил, что регион провел масштабную работу по благоустройству города: отремонтированы "входные ворота" (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), обновлены дороги, тротуары, парки, скверы, жилые дома и учреждения культуры", - отмечается в сообщении.
Губернатор Кировской области подчеркнул, что власти используют 650-летие Кирова как повод для изменения отношения к региону - как среди его жителей, так и по всей России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.