https://ria.ru/20240607/investitsii-1951555377.html

Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ

Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ

Кировская область привлечет 64 миллиарда рублей инвестиций по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:34

2024-06-07T22:34

2024-06-07T22:36

кировская область

экономика

дмитрий чернышенко

игорь комаров

кировская область

россия

киров

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950146405_0:55:3094:1795_1920x0_80_0_0_184af5d87ef1b4ee902a0060b5d15b48.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кировская область привлечет 64 миллиарда рублей инвестиций по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона. "На площадках ПМЭФ Кировская область подписала более 20 соглашений с деловыми партнерами, крупными российскими компаниями. В общей сложности по итогам форума в вятский край будет привлечено свыше 64 миллиардов рублей в виде инвестиций", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона Александр Соколов, интерес к Кировской области растет. "На неформальных встречах, что называется, "на ногах" договорились о потенциальных инвестициях еще на несколько десятков миллиардов рублей", - сказал губернатор. В пятницу стенд Кировской области на ПМЭФ посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Губернатор Кировской области представил гостям достижения и потенциал региона, участие в ПМЭФ приняли около 30 предприятий вятского края. "В 2024 году столица вятского края – город Киров – отмечает свое 650-летие, и Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный организационный комитет по подготовке к празднованию юбилея, отметил, что регион провел масштабную работу по благоустройству города: отремонтированы "входные ворота" (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), обновлены дороги, тротуары, парки, скверы, жилые дома и учреждения культуры", - отмечается в сообщении. Губернатор Кировской области подчеркнул, что власти используют 650-летие Кирова как повод для изменения отношения к региону - как среди его жителей, так и по всей России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/stend-1950605290.html

https://ria.ru/20240601/flagi-1949897612.html

кировская область

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, дмитрий чернышенко, игорь комаров, кировская область, россия, киров, александр соколов