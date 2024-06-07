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Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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Кировская область
 
22:34 07.06.2024 (обновлено: 22:36 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/investitsii-1951555377.html
Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ
Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ
Кировская область привлечет 64 миллиарда рублей инвестиций по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:34
2024-06-07T22:36
кировская область
экономика
дмитрий чернышенко
игорь комаров
кировская область
россия
киров
александр соколов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кировская область привлечет 64 миллиарда рублей инвестиций по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона. "На площадках ПМЭФ Кировская область подписала более 20 соглашений с деловыми партнерами, крупными российскими компаниями. В общей сложности по итогам форума в вятский край будет привлечено свыше 64 миллиардов рублей в виде инвестиций", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона Александр Соколов, интерес к Кировской области растет. "На неформальных встречах, что называется, "на ногах" договорились о потенциальных инвестициях еще на несколько десятков миллиардов рублей", - сказал губернатор. В пятницу стенд Кировской области на ПМЭФ посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Губернатор Кировской области представил гостям достижения и потенциал региона, участие в ПМЭФ приняли около 30 предприятий вятского края. "В 2024 году столица вятского края – город Киров – отмечает свое 650-летие, и Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный организационный комитет по подготовке к празднованию юбилея, отметил, что регион провел масштабную работу по благоустройству города: отремонтированы "входные ворота" (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), обновлены дороги, тротуары, парки, скверы, жилые дома и учреждения культуры", - отмечается в сообщении. Губернатор Кировской области подчеркнул, что власти используют 650-летие Кирова как повод для изменения отношения к региону - как среди его жителей, так и по всей России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/stend-1950605290.html
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экономика, дмитрий чернышенко, игорь комаров, кировская область, россия, киров, александр соколов
Кировская область, Экономика, Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров, Кировская область, Россия, Киров, Александр Соколов

Кировская область привлечет 64 млрд руб инвестиций после ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ПМЭФ
Флаги с символикой ПМЭФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги с символикой ПМЭФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Кировская область привлечет 64 миллиарда рублей инвестиций по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.
"На площадках ПМЭФ Кировская область подписала более 20 соглашений с деловыми партнерами, крупными российскими компаниями. В общей сложности по итогам форума в вятский край будет привлечено свыше 64 миллиардов рублей в виде инвестиций", - говорится в сообщении.
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Как отметил глава региона Александр Соколов, интерес к Кировской области растет. "На неформальных встречах, что называется, "на ногах" договорились о потенциальных инвестициях еще на несколько десятков миллиардов рублей", - сказал губернатор.
В пятницу стенд Кировской области на ПМЭФ посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Губернатор Кировской области представил гостям достижения и потенциал региона, участие в ПМЭФ приняли около 30 предприятий вятского края.
"В 2024 году столица вятского края – город Киров – отмечает свое 650-летие, и Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный организационный комитет по подготовке к празднованию юбилея, отметил, что регион провел масштабную работу по благоустройству города: отремонтированы "входные ворота" (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), обновлены дороги, тротуары, парки, скверы, жилые дома и учреждения культуры", - отмечается в сообщении.
Губернатор Кировской области подчеркнул, что власти используют 650-летие Кирова как повод для изменения отношения к региону - как среди его жителей, так и по всей России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Кировская областьЭкономикаДмитрий ЧернышенкоИгорь КомаровКировская областьРоссияКировАлександр Соколов
 
 
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