https://ria.ru/20240607/investitsii-1951441409.html

Объем инвестиций в Тульской области достиг 235 млрд рублей в 2023 году

Объем инвестиций в Тульской области достиг 235 млрд рублей в 2023 году - РИА Новости, 07.06.2024

Объем инвестиций в Тульской области достиг 235 млрд рублей в 2023 году

Тульская область показывает рост инвестиций, в прошлом году объем составил 235 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:56

2024-06-07T16:56

2024-06-07T16:56

тульская область

тульская область

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951439660_0:0:675:381_1920x0_80_0_0_8ccec7b40055f5ccfe4ac5d5063a390a.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тульская область показывает рост инвестиций, в прошлом году объем составил 235 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало от врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева на полях ПМЭФ-2024 в рамках презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Миляев добавил, что регион вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата. Врио губернатора отметил, что 2023 год был непростым из-за санкционного давления, затронувшего разные сферы. "Наша задача состояла в том, чтобы в ручном ежедневном режиме быть на связи с предприятиями. Высокое положение региона в национальном рейтинге Тульская область удерживает благодаря гибкому и индивидуальному подходу к каждой компании. Мы активно используем все федеральные инструменты, а также предлагаем региональные меры. Многие из них тиражируются по всей стране. Наш регион показывает рост инвестиций. В прошлом году мы впервые в нашей истории достигли планки в объеме 235 млрд рублей", – цитирует пресс-служба Миляева. Он отметил большую роль агентства и лично генерального директора АСИ Светланы Чупшевой в работе по тиражированию лучших практик регионов. А также поблагодарил экспертов АСИ за своевременную поддержку и консультации. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/kombinat-1951370350.html

https://ria.ru/20240607/proizvodstvo-1951368607.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф