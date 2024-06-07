https://ria.ru/20240607/investitsii-1951441409.html
Объем инвестиций в Тульской области достиг 235 млрд рублей в 2023 году
Объем инвестиций в Тульской области достиг 235 млрд рублей в 2023 году - РИА Новости, 07.06.2024
Объем инвестиций в Тульской области достиг 235 млрд рублей в 2023 году
Тульская область показывает рост инвестиций, в прошлом году объем составил 235 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:56
2024-06-07T16:56
2024-06-07T16:56
тульская область
тульская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тульская область показывает рост инвестиций, в прошлом году объем составил 235 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало от врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева на полях ПМЭФ-2024 в рамках презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Миляев добавил, что регион вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата. Врио губернатора отметил, что 2023 год был непростым из-за санкционного давления, затронувшего разные сферы. "Наша задача состояла в том, чтобы в ручном ежедневном режиме быть на связи с предприятиями. Высокое положение региона в национальном рейтинге Тульская область удерживает благодаря гибкому и индивидуальному подходу к каждой компании. Мы активно используем все федеральные инструменты, а также предлагаем региональные меры. Многие из них тиражируются по всей стране. Наш регион показывает рост инвестиций. В прошлом году мы впервые в нашей истории достигли планки в объеме 235 млрд рублей", – цитирует пресс-служба Миляева. Он отметил большую роль агентства и лично генерального директора АСИ Светланы Чупшевой в работе по тиражированию лучших практик регионов. А также поблагодарил экспертов АСИ за своевременную поддержку и консультации. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), пмэф
Тульская область, Тульская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тульская область показывает рост инвестиций, в прошлом году объем составил 235 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявление прозвучало от врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева на полях ПМЭФ-2024 в рамках презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Миляев добавил, что регион вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата.
Врио губернатора отметил, что 2023 год был непростым из-за санкционного давления, затронувшего разные сферы.
"Наша задача состояла в том, чтобы в ручном ежедневном режиме быть на связи с предприятиями. Высокое положение региона в национальном рейтинге Тульская область удерживает благодаря гибкому и индивидуальному подходу к каждой компании. Мы активно используем все федеральные инструменты, а также предлагаем региональные меры. Многие из них тиражируются по всей стране. Наш регион показывает рост инвестиций. В прошлом году мы впервые в нашей истории достигли планки в объеме 235 млрд рублей", – цитирует пресс-служба Миляева.
Он отметил большую роль агентства и лично генерального директора АСИ Светланы Чупшевой
в работе по тиражированию лучших практик регионов. А также поблагодарил экспертов АСИ за своевременную поддержку и консультации.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.