https://ria.ru/20240607/investitsii-1951275739.html

Более 1,5 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы с начала года

Более 1,5 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы с начала года - РИА Новости, 07.06.2024

Более 1,5 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы с начала года

Более 1,5 триллиона рублей составил объем инвестиций, которые Москва привлекла в рамках программы мэра Сергея Собянина по стимулированию создания мест... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:13

2024-06-07T12:13

2024-06-07T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

сергей собянин

максим ликсутов

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951274258_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b51c0f3019672cad137a7ca1e53431c.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей составил объем инвестиций, которые Москва привлекла в рамках программы мэра Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на ХХVII Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, за первые пять месяцев 2024 года объем инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) вырос почти на 61% в сравнении с 2023 годом."Объем инвестиций, которые город привлек в рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда, с начала 2024 года превысил 1,5 триллиона рублей. Соглашениями предусмотрено строительство более 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости. В результате будет создано свыше 215 тысяч новых рабочих мест", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).За этот период было одобрено строительство 43 промышленных, логистических, деловых и социальных объектов. Во многом это связано с реализацией дополнительных мер поддержки. Например, отсрочка по банковской гарантии, повышенный коэффициент 0,8 для расчета размеров льготы при строительстве объектов спортивного и культурного назначения, а также возможность получить послабления по программе стимулирования создания МПТ в рамках проектов комплексного развития территорий и масштабных инвестиционных проектов.На создание промышленных объектов приходится около 11% общего объема инвестиций. В прошлом году объем согласованного строительства в этой сфере по программе города вырос втрое."С 2020 года город заключил 16 соглашений с инвесторами на создание заводов и фабрик. По ним застройщики возведут свыше 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Это даст городу более 16 тысяч дополнительных рабочих мест практически во всех отраслях производства. На развитие промышленного потенциала города будет привлечено свыше 160 миллиардов рублей инвестиций", — отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Исполнение данной программы позволяет комплексно сбалансировать застройку новых районов, снизить дефицит рабочих мест в существующих кварталах и сократить избыточную маятниковую миграцию. Так, девелоперы за счет собственных средств возводят промышленные, логистические, деловые, социальные, спортивные и культурные объекты, получая льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240304/investitsii-1931010176.html

https://ria.ru/20240607/efimov-1951256077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, сергей собянин, максим ликсутов , владислав овчинский