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Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:48 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/investirovanie-1951538176.html
Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование
Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование - РИА Новости, 07.06.2024
Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование
Долгосрочные перспективные партнерства в сфере инвестиций должны строиться на сочетании экономической и социальной направленности, и в России сейчас для этого... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:48
2024-06-07T20:48
пмэф-2024
россия
петр фрадков
кирилл дмитриев
сергей когогин
российский фонд прямых инвестиций
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Долгосрочные перспективные партнерства в сфере инвестиций должны строиться на сочетании экономической и социальной направленности, и в России сейчас для этого сложились уникальные условия, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. Он выступил в ходе дискуссии "Ждать или инвестировать: партнерства как механизм реализации прорывных решений в нынешней геополитической обстановке", прошедшей на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума. "Отношения, выстроенные исключительно на экономических интересах, показывают свою неустойчивость, поэтому понятие партнерства в сфере инвестиций сейчас эволюционирует, получает другое осмысление. Все обозначенные президентом России национальные проекты имеют социальную направленность: семья, молодежь, продолжительная активная жизнь и другие. Общий тренд сейчас - осознанное инвестирование. И это закономерный тренд, потому что это более долгосрочные партнерства, партнерства "с человеческим лицом" и они будут востребованы", - привели в банке слова Фрадкова. Глава ПСБ подчеркнул, что у банков есть существенный потенциал для наращивания объемов осознанного инвестирования и участия в прорывных проектах социальной направленности. В частности, поддержка банков необходима в масштабных проектах в энергетике, транспорте, ИТ-сфере, ЖКХ, инфраструктурном строительстве – все эти сферы в конечном итоге определяют качество жизни и развитие городской среды. В обсуждении роли государства и бизнеса в поддержке стратегических инициатив также приняли участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.
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россия, петр фрадков, кирилл дмитриев, сергей когогин, российский фонд прямых инвестиций, псб (банк псб), промсвязьбанк
ПМЭФ-2024, Россия, Петр Фрадков, Кирилл Дмитриев, Сергей Когогин, Российский фонд прямых инвестиций, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Долгосрочные перспективные партнерства в сфере инвестиций должны строиться на сочетании экономической и социальной направленности, и в России сейчас для этого сложились уникальные условия, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он выступил в ходе дискуссии "Ждать или инвестировать: партнерства как механизм реализации прорывных решений в нынешней геополитической обстановке", прошедшей на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.
«
"Отношения, выстроенные исключительно на экономических интересах, показывают свою неустойчивость, поэтому понятие партнерства в сфере инвестиций сейчас эволюционирует, получает другое осмысление. Все обозначенные президентом России национальные проекты имеют социальную направленность: семья, молодежь, продолжительная активная жизнь и другие. Общий тренд сейчас - осознанное инвестирование. И это закономерный тренд, потому что это более долгосрочные партнерства, партнерства "с человеческим лицом" и они будут востребованы", - привели в банке слова Фрадкова.
Глава ПСБ подчеркнул, что у банков есть существенный потенциал для наращивания объемов осознанного инвестирования и участия в прорывных проектах социальной направленности. В частности, поддержка банков необходима в масштабных проектах в энергетике, транспорте, ИТ-сфере, ЖКХ, инфраструктурном строительстве – все эти сферы в конечном итоге определяют качество жизни и развитие городской среды.
В обсуждении роли государства и бизнеса в поддержке стратегических инициатив также приняли участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
ПСБ: у банков есть ресурсы для поддержки мегапроектов техноразвития РФ
31 октября 2023, 19:20
 
ПМЭФ-2024РоссияПетр ФрадковКирилл ДмитриевСергей КогогинРоссийский фонд прямых инвестицийПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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