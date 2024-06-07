Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Долгосрочные перспективные партнерства в сфере инвестиций должны строиться на сочетании экономической и социальной направленности, и в России сейчас для этого сложились уникальные условия, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Он выступил в ходе дискуссии "Ждать или инвестировать: партнерства как механизм реализации прорывных решений в нынешней геополитической обстановке", прошедшей на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.
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"Отношения, выстроенные исключительно на экономических интересах, показывают свою неустойчивость, поэтому понятие партнерства в сфере инвестиций сейчас эволюционирует, получает другое осмысление. Все обозначенные президентом России национальные проекты имеют социальную направленность: семья, молодежь, продолжительная активная жизнь и другие. Общий тренд сейчас - осознанное инвестирование. И это закономерный тренд, потому что это более долгосрочные партнерства, партнерства "с человеческим лицом" и они будут востребованы", - привели в банке слова Фрадкова.
Глава ПСБ подчеркнул, что у банков есть существенный потенциал для наращивания объемов осознанного инвестирования и участия в прорывных проектах социальной направленности. В частности, поддержка банков необходима в масштабных проектах в энергетике, транспорте, ИТ-сфере, ЖКХ, инфраструктурном строительстве – все эти сферы в конечном итоге определяют качество жизни и развитие городской среды.
В обсуждении роли государства и бизнеса в поддержке стратегических инициатив также приняли участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.
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31 октября 2023, 19:20