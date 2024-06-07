https://ria.ru/20240607/investirovanie-1951538176.html

Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование

Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование - РИА Новости, 07.06.2024

Петр Фрадков: в России усилился тренд на осознанное инвестирование

Долгосрочные перспективные партнерства в сфере инвестиций должны строиться на сочетании экономической и социальной направленности, и в России сейчас для этого... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:48

2024-06-07T20:48

2024-06-07T20:48

пмэф-2024

россия

петр фрадков

кирилл дмитриев

сергей когогин

российский фонд прямых инвестиций

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Долгосрочные перспективные партнерства в сфере инвестиций должны строиться на сочетании экономической и социальной направленности, и в России сейчас для этого сложились уникальные условия, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. Он выступил в ходе дискуссии "Ждать или инвестировать: партнерства как механизм реализации прорывных решений в нынешней геополитической обстановке", прошедшей на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума. "Отношения, выстроенные исключительно на экономических интересах, показывают свою неустойчивость, поэтому понятие партнерства в сфере инвестиций сейчас эволюционирует, получает другое осмысление. Все обозначенные президентом России национальные проекты имеют социальную направленность: семья, молодежь, продолжительная активная жизнь и другие. Общий тренд сейчас - осознанное инвестирование. И это закономерный тренд, потому что это более долгосрочные партнерства, партнерства "с человеческим лицом" и они будут востребованы", - привели в банке слова Фрадкова. Глава ПСБ подчеркнул, что у банков есть существенный потенциал для наращивания объемов осознанного инвестирования и участия в прорывных проектах социальной направленности. В частности, поддержка банков необходима в масштабных проектах в энергетике, транспорте, ИТ-сфере, ЖКХ, инфраструктурном строительстве – все эти сферы в конечном итоге определяют качество жизни и развитие городской среды. В обсуждении роли государства и бизнеса в поддержке стратегических инициатив также приняли участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и другие.

https://ria.ru/20231031/tekhnorazvitie-1906521779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, петр фрадков, кирилл дмитриев, сергей когогин, российский фонд прямых инвестиций, псб (банк псб), промсвязьбанк