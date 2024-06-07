https://ria.ru/20240607/gref-1951222848.html

Греф заявил, что Россия находится на пределе экономического роста

Греф заявил, что Россия находится на пределе экономического роста - РИА Новости, 07.06.2024

Греф заявил, что Россия находится на пределе экономического роста

Россия сейчас находится на пределе экономического роста, при этом диверсификации экономики не произошло, заявил на деловом завтраке в рамках ПМЭФ глава... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:32

2024-06-07T09:32

2024-06-07T10:24

пмэф-2024

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Россия сейчас находится на пределе экономического роста, при этом диверсификации экономики не произошло, заявил на деловом завтраке в рамках ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Деньги из бюджета и из кредитных организаций направлены на потребительский рынок. И товаров не становится больше, их больше производить не начинают, цены на них повышаются, производительность труда не только не растет, она падает… Мы видим, что никогда исторически не было такой низкой безработицы - 2,6 процентного пункта. И не было никогда такой высокой загрузки наших мощностей - 81%. И эти факторы говорят о том, что мы тоже находимся на пределе экономического роста", - сказал он. Он отметил, что когда ЦБ РФ говорит о перегреве экономики, он в первую очередь имеет в виду, что экономика работает на пределе, возможности использования капитала и рабочей силы находятся на исторических максимумах. "Если посмотреть на то, что происходит со структурой нашей экономики, то роль нефтегазового сектора, к сожалению, за последние 15 лет не изменилась. Она примерно 16,6 процентного пункта, мы даже удивились", - отметил Греф, говоря о доле "нефтегаза" в ВВП. При этом в консолидированном бюджете доля "нефтегаза" несколько упала - до 14,9% в 2023 году с 19,2% в 2017 году. А в экспорте немного подросла - до 57,8% с 54,8%, следует из презентации, с которой выступал Греф. "Диверсификация экономики не произошла", - отмечается в материалах, представленных Грефом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/ekonomika-1950855670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)