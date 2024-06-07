В Подмосковье построят комплекс по производству мраморной говядины
Сотрудники мясоперерабатывающего завода. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Животноводческий комплекс по производству мраморной говядины и мяса буйволов построят в Наро-Фоминском округе к концу 2025 года, предприятие предполагает производство 250 тонн мяса в год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Животноводческий комплекс по производству мраморной говядины и мяса буйволов построим в Наро-Фоминском округе. Соглашение подписали с гендиректором компании "Русский буйвол" Вахтангом Сагарейшвили. Предприятие полного цикла рассчитано на 700 голов крупного рогатого скота, позже здесь также начнут содержать стада буйволов - 200 голов. В год тут будут производить 250 тонн мяса высшего качества, которое частично заменит импортную продукцию", - отметил Воробьев в рамках ПМЭФ в своем Telegram-канале.
Запустить комплекс планируют к концу 2025 года, на полную мощность он заработает в 2028 году. Инвестиции в проект составят более 500 миллионов рублей, производство создаст 30 рабочих мест.
"В планах у "Русского буйвола" открытие еще одного предприятия в Наро-Фоминском округе — молочно-товарной фермы на 1,2 тысячи голов. Позже компания хочет запустить собственную сеть магазинов фермерских продуктов", - добавил Воробьев.
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25 октября 2023, 21:26