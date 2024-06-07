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В США признали неудобную правду о ПМЭФ
В США признали неудобную правду о ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
В США признали неудобную правду о ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами, пишет обозреватель... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:51
2024-06-07T13:51
2024-06-07T17:12
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экономика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами, пишет обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт."Москва пытается использовать ПМЭФ для формирования новых связей с государствами", — отметила она.По мнению Элиатт, ПМЭФ также демонстрирует, что в России все в порядке. Кроме того, добавила она, Запад раздражен, поскольку России удалось адаптировать свою экономику к новым обстоятельствам с санкциями и множеством торговых ограничений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240606/pmef-1951066289.html
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россия, экономика
В США признали неудобную правду о ПМЭФ
CNBC: ПМЭФ даст России возможность установить новые связи с незападными странами