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В США признали неудобную правду о ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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13:51 07.06.2024 (обновлено: 17:12 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/forum-1951332232.html
В США признали неудобную правду о ПМЭФ
В США признали неудобную правду о ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
В США признали неудобную правду о ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами, пишет обозреватель... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:51
2024-06-07T17:12
россия
экономика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами, пишет обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт."Москва пытается использовать ПМЭФ для формирования новых связей с государствами", — отметила она.По мнению Элиатт, ПМЭФ также демонстрирует, что в России все в порядке. Кроме того, добавила она, Запад раздражен, поскольку России удалось адаптировать свою экономику к новым обстоятельствам с санкциями и множеством торговых ограничений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, экономика
Россия, Экономика
В США признали неудобную правду о ПМЭФ

CNBC: ПМЭФ даст России возможность установить новые связи с незападными странами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТоржественное открытие ПМЭФ-2024
Торжественное открытие ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами, пишет обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.
"Москва пытается использовать ПМЭФ для формирования новых связей с государствами", — отметила она.
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6 июня, 16:26
По мнению Элиатт, ПМЭФ также демонстрирует, что в России все в порядке. Кроме того, добавила она, Запад раздражен, поскольку России удалось адаптировать свою экономику к новым обстоятельствам с санкциями и множеством торговых ограничений.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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