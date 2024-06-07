https://ria.ru/20240607/eksperty-1951483732.html

Эксперты: капитализация патентов в биофарме — драйвер роста нацэкономики

Эксперты: капитализация патентов в биофарме — драйвер роста нацэкономики - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперты: капитализация патентов в биофарме — драйвер роста нацэкономики

Вопросы защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике стали темой дискуссии, которая прошла на полях ПМЭФ с участием представителей отрасли и органов... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:22

2024-06-07T18:22

2024-06-07T18:22

пмэф-2024

технологии

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

промомед

пмэф

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Вопросы защиты интеллектуальной собственности в фармацевтике стали темой дискуссии, которая прошла на полях ПМЭФ с участием представителей отрасли и органов власти.На одной площадке удалось собрать высокопоставленных представителей органов власти и фармкомпаний. Это заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, глава Роспатента Юрий Зубов, генеральный директор "Московского центра инновационных технологий в здравоохранении" Вячеслав Шуленин, глава Республики Мордовия Артем Здунов и основатель, председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый.Речь шла о развитии патентного законодательства в текущих условиях, региональном опыте, стартапах в области разработки новых лекарств и мерах господдержки. Одним из важных пунктов встречи стал тезис о том, что патенты, защищающие отечественные инновации в биофарме, должны стать драйвером роста отечественной экономики и способствовать повышению "капитализации страны".Эксперты сошлись во мнении, что за последние два года вопросы интеллектуальной собственности встали особенно остро: часть западных компаний, имевших блокирующие выход конкурентов патенты, ушла с российского рынка. Кроме этого, действуют и так называемые "вечнозеленые патенты", которые значительно затрудняют оперативный вывод на рынок отечественных препаратов-аналогов. Еще одна проблема – практика принудительного лицензирования, когда использовать запатентованное изобретение разрешается в исключительных случаях. Одновременно и российские компании создают инновационные лекарства, права на которые должны эффективно защищаться."В госпрограммах "Фарма-2020" и "Фарма-2030" мы базируемся на принципе защиты и капитализации инноваций. Наши разработки должны быть востребованы, справедливо лицензированы и доступны для пациентов. Также они должны приносить роялти своим создателям. Патентуемые объекты интеллектуальной собственности должны иметь прямое отношение к качеству и безопасности препаратов. И, в целом, инновации должны быть клинически осмыслены и действительно реализованы в реально создаваемых лекарственных препаратах", – отметил в ходе дискуссии заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.На сегодняшний день российская фарминдустрия продемонстрировала способность создавать новейшие эффективные препараты, которые помогают бороться с новыми или самыми трудноизлечимыми заболеваниями."Был небольшой дисбаланс в сторону заявок от зарубежных компаний. Сейчас этот баланс меняется в другую сторону. В большей степени за счет того, что именно российские компании стали подавать больше заявок, увидели ценность в патентовании своих разработок. Патентная активность российских фармпредприятий растет. В основном сейчас это вторичные технические решения (композиции, соли и др – ред.). Но всегда с чего-то нужно начинать. Действительно, очень серьезный рынок создан сегодня в РФ для того, чтобы поддержать дефицит некоторых препаратов, двигаться вперед. Перед нами стоит задача и экспорта наукоемкой продукции, поэтому важно уделять особое внимание охране интеллектуальных прав. У специалистов Федерального института промышленной собственности есть опыт реализации стратегии комплексного подхода получения правовой охраны отечественных разработок. . Яркий пример - вакцина Спутник V: полученная правовая охрана отечественных препаратов позволила надежно защитить интересы как разработчиков, так и России в целом", – отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.Отечественные инновационные препараты, обеспечивающие прорывные медицинские решения, востребованные во всем мире, обеспечат рост капитализации страны в целом – об этом также говорили участники встречи."Российская фармацевтика сейчас переживает переломный момент, когда переоценить значение защиты интеллектуальной собственности невозможно", - отметил основатель, председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый. По его мнению, эпидемия ковида ярко продемонстрировала, что отечественные компании могут делать любые препараты, востребованные во всем мире. Значит, российские фармацевтические инновации – драйвер роста не только отдельного сектора, но и всей экономики наряду, например, с нефтью, газом и сферой ИТ."Мы работаем в интересах пациентов. Создаем инновационные решения для лечения самых сложных заболеваний: агрессивные виды рака, ожирение, сахарный диабет, ВИЧ и др. И это несет не меньший экспортный потенциал, чем продукты в традиционных и высокотехнологичных отраслях", – подчеркнул Белый в интервью РИА Новости.Основатель компании "Промомед" также отметил, что взаимодействие Роспатента с фарминдустрией за последние годы вышло на новый уровень, и положительная динамика способствует дальнейшему развитию отрасли. В частности, созданный в Роспатенте Центр содействия опережающим технологиям обеспечивает координацию наукоемких проектов и обеспечение создания надежной патентной охраны для отечественных инноваций.Так, по словам Белого, все знают о потенциальной угрозе так называемой болезни Х (так называют теоретически неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию). Благодаря взаимодействию с Центром содействия опережающим технологиям, созданным в структуре Роспатента, Компании удалось не только создать технологическую платформу, позволяющую обеспечить выпуск универсальных препаратов для таргетной терапии и постконтактной профилактики практически любых возбудителей пандемических заболеваний, но и обеспечить надежную патентую охрану для созданных инноваций.Глава "Промомед" также подчеркнул, что Россия обладает сильной фармпромышленностью. Меры господдержки могут стимулировать дальнейшее развитие отрасли и повышение отечественного экспортного потенциала. "В нашей стране создаются инновации, и каждый участник рынка, и каждый институт должны делать все для наращивания нашего интеллектуального и инновационного лидерства в мире, поскольку это напрямую определяет повышение капитализации страны", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240604/lekarstva-1950397012.html

https://ria.ru/20231026/oez-1905353395.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), промомед, пмэф