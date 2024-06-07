https://ria.ru/20240607/eksperty-1951250148.html

Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики

Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики

Мероприятие, посвященное государственной языковой политике, состоялось накануне в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в День русского языка, РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:47

2024-06-07T10:47

2024-06-07T10:47

общество

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мероприятие, посвященное государственной языковой политике, состоялось накануне в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в День русского языка, который отмечается 6 июня.Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации, руководитель портала Грамота.ру Константин Деревянко, анализируя результаты ЕГЭ прошлого года, отметил: "91,6% выпускников не могут решить текстовую задачу прикладного характера по экономике в рамках экзамена по математике. 85,9% одиннадцатиклассников не могут ответить своими словами на вопрос, требующий анализа исторического текста".Хотя результаты ЕГЭ по русскому языку год от года улучшаются, они не являются объективным индикатором уровня речевой культуры или функциональной грамотности. Более 80% детей испытывают дефициты речевого развития, считает эксперт. Тема науки и технологий в школьной программе русского языка составляет 0,1% — таковы данные комплексного анализа всех учебников и образовательных программ, которые привел Константин Деревянко."От 3 до 5% ВВП недополучает экономика нашей страны в связи с недостаточным уровнем грамотности населения. Содержание образовательной программы по русскому языку не соответствует прикладным задачам. С дошкольного уровня закладываются основы, которые позволяют ребенку осваивать ту или иную предметную область", — заключил эксперт.Заместитель директора Института языкознания РАН Игорь Исаев, рассматривая задачу сохранения диалектов, отметил: "В России 155 языков, которые находятся на разной степени живости. Здесь требуется особенная государственная языковая политика, направленная на сохранение уважительного отношения к местным языкам".Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации Маргарита Русецкая напомнила о законодательном запрете использования иностранных заимствований: "Если открыть каталог недвижимости, больше половины всех названий – это англицизмы. Прямое нарушение закона".Заместитель директора по научной работе Института русского языка им. В.В. Виноградова Елена Шмелева рассказала о работе над Национальным словарным фондом: "Словарь – это вещь принципиально нормативная, поэтому создание такого огромного свода словарей – задача очень важная. Там будут представлены нормы временные и исторические".Руководитель образовательного направления портала Грамота.ру, заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Мария Лебедева подтвердила, что "интерес к русскому языку стабилен". Эксперт отметила, что зафиксирован "переход к "новой устности", в то время как "бытовая коммуникация переходит в письменный формат". Если раньше устная речь была прерогативой очень грамотных людей, дикторов, четко следовавших правилам, теперь устная коммуникация становится тем, что говорят люди, которые неправильно ставят ударение".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина