Рейтинг@Mail.ru
Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/eksperty-1951250148.html
Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики
Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики
Мероприятие, посвященное государственной языковой политике, состоялось накануне в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в День русского языка, РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:47
2024-06-07T10:47
общество
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951249171_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_07865b0441d13cc932366dd95cd07eaf.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мероприятие, посвященное государственной языковой политике, состоялось накануне в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в День русского языка, который отмечается 6 июня.Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации, руководитель портала Грамота.ру Константин Деревянко, анализируя результаты ЕГЭ прошлого года, отметил: "91,6% выпускников не могут решить текстовую задачу прикладного характера по экономике в рамках экзамена по математике. 85,9% одиннадцатиклассников не могут ответить своими словами на вопрос, требующий анализа исторического текста".Хотя результаты ЕГЭ по русскому языку год от года улучшаются, они не являются объективным индикатором уровня речевой культуры или функциональной грамотности. Более 80% детей испытывают дефициты речевого развития, считает эксперт. Тема науки и технологий в школьной программе русского языка составляет 0,1% — таковы данные комплексного анализа всех учебников и образовательных программ, которые привел Константин Деревянко."От 3 до 5% ВВП недополучает экономика нашей страны в связи с недостаточным уровнем грамотности населения. Содержание образовательной программы по русскому языку не соответствует прикладным задачам. С дошкольного уровня закладываются основы, которые позволяют ребенку осваивать ту или иную предметную область", — заключил эксперт.Заместитель директора Института языкознания РАН Игорь Исаев, рассматривая задачу сохранения диалектов, отметил: "В России 155 языков, которые находятся на разной степени живости. Здесь требуется особенная государственная языковая политика, направленная на сохранение уважительного отношения к местным языкам".Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации Маргарита Русецкая напомнила о законодательном запрете использования иностранных заимствований: "Если открыть каталог недвижимости, больше половины всех названий – это англицизмы. Прямое нарушение закона".Заместитель директора по научной работе Института русского языка им. В.В. Виноградова Елена Шмелева рассказала о работе над Национальным словарным фондом: "Словарь – это вещь принципиально нормативная, поэтому создание такого огромного свода словарей – задача очень важная. Там будут представлены нормы временные и исторические".Руководитель образовательного направления портала Грамота.ру, заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Мария Лебедева подтвердила, что "интерес к русскому языку стабилен". Эксперт отметила, что зафиксирован "переход к "новой устности", в то время как "бытовая коммуникация переходит в письменный формат". Если раньше устная речь была прерогативой очень грамотных людей, дикторов, четко следовавших правилам, теперь устная коммуникация становится тем, что говорят люди, которые неправильно ставят ударение".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951249171_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b5a33ae36f1bcfb4ceb71d4f47820e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
Общество, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

Эксперты: развитие грамотности населения – стимул для роста экономики

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКруглый стол, приуроченный ко Дню русского языка
Круглый стол, приуроченный ко Дню русского языка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мероприятие, посвященное государственной языковой политике, состоялось накануне в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" в День русского языка, который отмечается 6 июня.
Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации, руководитель портала Грамота.ру Константин Деревянко, анализируя результаты ЕГЭ прошлого года, отметил: "91,6% выпускников не могут решить текстовую задачу прикладного характера по экономике в рамках экзамена по математике. 85,9% одиннадцатиклассников не могут ответить своими словами на вопрос, требующий анализа исторического текста".
Хотя результаты ЕГЭ по русскому языку год от года улучшаются, они не являются объективным индикатором уровня речевой культуры или функциональной грамотности. Более 80% детей испытывают дефициты речевого развития, считает эксперт. Тема науки и технологий в школьной программе русского языка составляет 0,1% — таковы данные комплексного анализа всех учебников и образовательных программ, которые привел Константин Деревянко.
"От 3 до 5% ВВП недополучает экономика нашей страны в связи с недостаточным уровнем грамотности населения. Содержание образовательной программы по русскому языку не соответствует прикладным задачам. С дошкольного уровня закладываются основы, которые позволяют ребенку осваивать ту или иную предметную область", — заключил эксперт.
Заместитель директора Института языкознания РАН Игорь Исаев, рассматривая задачу сохранения диалектов, отметил: "В России 155 языков, которые находятся на разной степени живости. Здесь требуется особенная государственная языковая политика, направленная на сохранение уважительного отношения к местным языкам".
Член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации Маргарита Русецкая напомнила о законодательном запрете использования иностранных заимствований: "Если открыть каталог недвижимости, больше половины всех названий – это англицизмы. Прямое нарушение закона".
Заместитель директора по научной работе Института русского языка им. В.В. Виноградова Елена Шмелева рассказала о работе над Национальным словарным фондом: "Словарь – это вещь принципиально нормативная, поэтому создание такого огромного свода словарей – задача очень важная. Там будут представлены нормы временные и исторические".
Руководитель образовательного направления портала Грамота.ру, заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Мария Лебедева подтвердила, что "интерес к русскому языку стабилен". Эксперт отметила, что зафиксирован "переход к "новой устности", в то время как "бытовая коммуникация переходит в письменный формат". Если раньше устная речь была прерогативой очень грамотных людей, дикторов, четко следовавших правилам, теперь устная коммуникация становится тем, что говорят люди, которые неправильно ставят ударение".
 
ОбществоГосударственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала