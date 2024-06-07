Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951456301.html
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии
Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:21
2024-06-07T17:21
экономика
цены на нефть
молдавия
дорин речан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а также специалистов, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. Молдавский премьер Дорин Речан на этой неделе заявил, что экономика Молдавии начала оживать, так что данную сферу вновь можно оценивать с оптимизмом. "Действующая власть создает информационный шум о том, что все хорошо. Разрыв в экономическом уровне Молдавии и других стран ЕС просто катастрофический. Мы не развиваемся, мы деградируем. Инвестиции сокращаются, бизнес уходит, даже местные вынуждены закрывать свои фирмы, поскольку продукция перестала быть конкурентоспособной", - заявил Пойсик. По его словам, на сегодняшний день импорт Молдавии в 2,1 раза больше экспорта, страна лишилась восточного рынка, куда могла поставлять продукцию с высокой добавочной стоимостью. Вместо этого вырос экспорт в ЕС, однако на Запад отправляют примитивное сырье, продукцию из давальческого сырья или реэкспортированные украинские товары. "На сегодняшний день предприятия, производящие продукцию с высокой добавочной стоимостью, аграрные и промышленные, они разорились. Это приводит к низким зарплатам, пропала потребность в научных кадрах. Если заводов нет, то нет необходимости и в вузах, которые могли бы готовить работников для промышленных областей. Имеющимся специалистам просто негде работать в Молдавии, покидают ее вместе с семьями", - отметил эксперт. По его словам, трагедия в том, что власть не осознает опасности своей экономической политики. Пойсик уверен, что для восстановления экономики Молдавии понадобится немало лет и усилий. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240606/kiku-1950979283.html
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, молдавия, дорин речан, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Молдавия, Дорин Речан, Евросоюз
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии

Пойсик: экономика Молдавии деградирует, инвестиции сокращаются, бизнес уходит

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а также специалистов, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Молдавский премьер Дорин Речан на этой неделе заявил, что экономика Молдавии начала оживать, так что данную сферу вновь можно оценивать с оптимизмом.
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Экс-премьер Молдавии оценил экономическую политику правительства
6 июня, 13:17
"Действующая власть создает информационный шум о том, что все хорошо. Разрыв в экономическом уровне Молдавии и других стран ЕС просто катастрофический. Мы не развиваемся, мы деградируем. Инвестиции сокращаются, бизнес уходит, даже местные вынуждены закрывать свои фирмы, поскольку продукция перестала быть конкурентоспособной", - заявил Пойсик.
По его словам, на сегодняшний день импорт Молдавии в 2,1 раза больше экспорта, страна лишилась восточного рынка, куда могла поставлять продукцию с высокой добавочной стоимостью. Вместо этого вырос экспорт в ЕС, однако на Запад отправляют примитивное сырье, продукцию из давальческого сырья или реэкспортированные украинские товары.
«
"На сегодняшний день предприятия, производящие продукцию с высокой добавочной стоимостью, аграрные и промышленные, они разорились. Это приводит к низким зарплатам, пропала потребность в научных кадрах. Если заводов нет, то нет необходимости и в вузах, которые могли бы готовить работников для промышленных областей. Имеющимся специалистам просто негде работать в Молдавии, покидают ее вместе с семьями", - отметил эксперт.
По его словам, трагедия в том, что власть не осознает опасности своей экономической политики. Пойсик уверен, что для восстановления экономики Молдавии понадобится немало лет и усилий.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Эксперт считает, что ради вступления в ЕС Молдавия убивает свою экономику
9 ноября 2023, 17:33
 
ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияДорин РечанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала