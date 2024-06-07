https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951456301.html

Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии

Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии

Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:21

2024-06-07T17:21

2024-06-07T17:21

экономика

цены на нефть

молдавия

дорин речан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а также специалистов, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. Молдавский премьер Дорин Речан на этой неделе заявил, что экономика Молдавии начала оживать, так что данную сферу вновь можно оценивать с оптимизмом. "Действующая власть создает информационный шум о том, что все хорошо. Разрыв в экономическом уровне Молдавии и других стран ЕС просто катастрофический. Мы не развиваемся, мы деградируем. Инвестиции сокращаются, бизнес уходит, даже местные вынуждены закрывать свои фирмы, поскольку продукция перестала быть конкурентоспособной", - заявил Пойсик. По его словам, на сегодняшний день импорт Молдавии в 2,1 раза больше экспорта, страна лишилась восточного рынка, куда могла поставлять продукцию с высокой добавочной стоимостью. Вместо этого вырос экспорт в ЕС, однако на Запад отправляют примитивное сырье, продукцию из давальческого сырья или реэкспортированные украинские товары. "На сегодняшний день предприятия, производящие продукцию с высокой добавочной стоимостью, аграрные и промышленные, они разорились. Это приводит к низким зарплатам, пропала потребность в научных кадрах. Если заводов нет, то нет необходимости и в вузах, которые могли бы готовить работников для промышленных областей. Имеющимся специалистам просто негде работать в Молдавии, покидают ее вместе с семьями", - отметил эксперт. По его словам, трагедия в том, что власть не осознает опасности своей экономической политики. Пойсик уверен, что для восстановления экономики Молдавии понадобится немало лет и усилий. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240606/kiku-1950979283.html

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, молдавия, дорин речан, евросоюз