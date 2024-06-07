https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951456301.html
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии
Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:21
2024-06-07T17:21
2024-06-07T17:21
экономика
цены на нефть
молдавия
дорин речан
евросоюз
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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а также специалистов, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. Молдавский премьер Дорин Речан на этой неделе заявил, что экономика Молдавии начала оживать, так что данную сферу вновь можно оценивать с оптимизмом. "Действующая власть создает информационный шум о том, что все хорошо. Разрыв в экономическом уровне Молдавии и других стран ЕС просто катастрофический. Мы не развиваемся, мы деградируем. Инвестиции сокращаются, бизнес уходит, даже местные вынуждены закрывать свои фирмы, поскольку продукция перестала быть конкурентоспособной", - заявил Пойсик. По его словам, на сегодняшний день импорт Молдавии в 2,1 раза больше экспорта, страна лишилась восточного рынка, куда могла поставлять продукцию с высокой добавочной стоимостью. Вместо этого вырос экспорт в ЕС, однако на Запад отправляют примитивное сырье, продукцию из давальческого сырья или реэкспортированные украинские товары. "На сегодняшний день предприятия, производящие продукцию с высокой добавочной стоимостью, аграрные и промышленные, они разорились. Это приводит к низким зарплатам, пропала потребность в научных кадрах. Если заводов нет, то нет необходимости и в вузах, которые могли бы готовить работников для промышленных областей. Имеющимся специалистам просто негде работать в Молдавии, покидают ее вместе с семьями", - отметил эксперт. По его словам, трагедия в том, что власть не осознает опасности своей экономической политики. Пойсик уверен, что для восстановления экономики Молдавии понадобится немало лет и усилий. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240606/kiku-1950979283.html
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, молдавия, дорин речан, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Молдавия, Дорин Речан, Евросоюз
Эксперт заявил о деградации экономики Молдавии
Пойсик: экономика Молдавии деградирует, инвестиции сокращаются, бизнес уходит
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Заявления властей Молдавии о том, что экономика страны начала оживать, не соответствуют действительности, поскольку страна потеряла рынки сбыта, инвесторов, а также специалистов, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Молдавский премьер Дорин Речан
на этой неделе заявил, что экономика Молдавии начала оживать, так что данную сферу вновь можно оценивать с оптимизмом.
"Действующая власть создает информационный шум о том, что все хорошо. Разрыв в экономическом уровне Молдавии и других стран ЕС
просто катастрофический. Мы не развиваемся, мы деградируем. Инвестиции сокращаются, бизнес уходит, даже местные вынуждены закрывать свои фирмы, поскольку продукция перестала быть конкурентоспособной", - заявил Пойсик.
По его словам, на сегодняшний день импорт Молдавии в 2,1 раза больше экспорта, страна лишилась восточного рынка, куда могла поставлять продукцию с высокой добавочной стоимостью. Вместо этого вырос экспорт в ЕС, однако на Запад отправляют примитивное сырье, продукцию из давальческого сырья или реэкспортированные украинские товары.
«
"На сегодняшний день предприятия, производящие продукцию с высокой добавочной стоимостью, аграрные и промышленные, они разорились. Это приводит к низким зарплатам, пропала потребность в научных кадрах. Если заводов нет, то нет необходимости и в вузах, которые могли бы готовить работников для промышленных областей. Имеющимся специалистам просто негде работать в Молдавии, покидают ее вместе с семьями", - отметил эксперт.
По его словам, трагедия в том, что власть не осознает опасности своей экономической политики. Пойсик уверен, что для восстановления экономики Молдавии понадобится немало лет и усилий.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.