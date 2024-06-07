Егоров: особенно важна поддержка предприятий по выращиванию ягод и яблок
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С. ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Холодный май текущего года нанес серьезный урон АПК Тамбовской области, однако регион первым в России предпринял меры защиты аграриев, однако особенно важно сейчас поддержать предприятия по выращиваю ягод и яблок, рассказал РИА Новости глава региона Максим Егоров на полях проходящего в Северной столице ПМЭФ-2024.
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"Мы первый регион в России, который ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы наши аграрии могли получить страховые выплаты. Для этого мы обратились в правительство РФ, где нас поддержали. Одно из фермерских хозяйств области уже получило первые страховые выплаты. Холод "хорошо" ударил по плодовым культурам, нанес очень сильный урон. И особенно важно сейчас поддержать предприятия, которые занимаются только выращиванием яблок и ягод, так как у них пропал практически весь урожай", - рассказал Егоров.
Он добавил, что проблема затронула и соседние регионы, где ситуация тоже тяжелая.
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"Что касается посевов, озимые также пострадали, но мы смогли их быстро пересеять. Это и пшеница яровая, и соя, и подсолнечник. Но в целом ущерб, конечно, есть – порядка полутора миллиардов рублей. Так что будем помогать нашим сельхозпредприятиям, подставлять плечо, потому что это люди, рабочие места, семьи", - заметил глава региона.
В рамках ПМЭФ он принял участие в сессии, посвященной продовольственной безопасности, где предложил создать Международный центр по борьбе с голодом на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска.
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"Несмотря на погодные "сюрпризы", Тамбовская область – один из главных сельскохозяйственных регионов нашей страны. Лидер по выращиванию пшеницы, сахара, подсолнечника, овощных и многих других культур. И тема продовольственной безопасности, действительно, очень актуальна сейчас, особенно в период санкций. А наше предложение по созданию центра по борьбе с голодом касается, прежде всего, агродипломатии и продвижения наших технологий и лучших наработок для стран глобального юга, где есть проблемы с голодом. В частности, мы общаемся со странами Африки", - рассказал глава региона.
Он напомнил, что в прошлом году в аграрный наукоград Мичуринск приезжало большое количество делегаций с африканского континента.
"Люди хотят обучаться в нашем Мичуринском аграрном университете и перенимать не только технологии по выращиванию сельхозпродуктов, но и цифровые. В цифре у нас уже тоже большие наработки и именно на селе. Мы готовы этим делиться и продвигать данное направление. У нас большое количество ИТ-компаний, которые работают в сельском хозяйстве, и не только в нашем регионе, но и практически по всей стране. Мы помогаем компаниям в экспорте услуг в части цифровизации", - уточнил Егоров.
Кроме того, регион внедряет в АПК отечественные беспилотные комбайны и тракторы, а также летательные аппараты (БЛА) для мониторинга посевов и внесения удобрений.