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Егоров: в развитии туриндустрии Тамбов делает ставку на школьников - РИА Новости, 07.06.2024
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Тамбовская область
 
14:41 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/egorov-1951362723.html
Егоров: в развитии туриндустрии Тамбов делает ставку на школьников
Егоров: в развитии туриндустрии Тамбов делает ставку на школьников - РИА Новости, 07.06.2024
Егоров: в развитии туриндустрии Тамбов делает ставку на школьников
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ_2024 в пятницу назвал школьников главным драйвером развития внутреннего регионального туризма,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:41
2024-06-07T14:41
тамбовская область
россия
максим егоров
юнеско
тамбов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ_2024 в пятницу назвал школьников главным драйвером развития внутреннего регионального туризма, передает корреспондент РИА Новости. "В прошлом году наш регион посетило около миллиона туристов. Прирост за год составил 25%. И во многом за счет школьников, которые являются драйвером развития внутреннего туризма. Понимая это, мы наладили контакты и наработали схемы взаимодействия с другими регионами. То есть свои группы отправляем туда, а их школьников принимаем у себя. За школьниками подтягиваются родители – зачастую дети, побывав у нас в составе группы, приезжают еще и родителей привозят. То есть школьный туризм перерастает в семейный, на который, к слову, президент страны обратил особое внимание на последнем заседании правительства по развитию туризма", - заметил Егоров. Он подчеркнул, что семейному туризму область также уделяет большое внимание, в том числе и сервису для многодетных семей. Для привлечения гостей регион уверенно развивает тематический и событийный туризм. "Тамбов – купеческий город, сохранивший этот пласт быта и традиций, а в его окрестностях и вообще по области у нас есть большое количество дворянских усадеб XIX – начала XX веков. Есть усадьбы неповторимые, в том числе и в стиле модерн. К слову, в июне у нас проходит фестиваль "Модерн", куда приезжают гости из разных регионов страны. А в августе мы проводим очень интересный этнофестиваль "Атмановские кулачки". Он внесен в список наследия ЮНЕСКО и входит в сотню лучших событийных мероприятий в России. Его мы тоже развиваем, поддерживаем старинные русские игры и нашу традиционную тамбовскую забаву, по которой и назван фестиваль", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240205/tambov-1925480483.html
https://ria.ru/20231018/volontery-1903706317.html
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россия, максим егоров, юнеско, тамбов, тамбовская область
Тамбовская область, Россия, Максим Егоров, ЮНЕСКО, Тамбов, Тамбовская область

Егоров: в развитии туриндустрии Тамбов делает ставку на школьников

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тамбовской области Максим Егоров
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на полях ПМЭФ_2024 в пятницу назвал школьников главным драйвером развития внутреннего регионального туризма, передает корреспондент РИА Новости.
"В прошлом году наш регион посетило около миллиона туристов. Прирост за год составил 25%. И во многом за счет школьников, которые являются драйвером развития внутреннего туризма. Понимая это, мы наладили контакты и наработали схемы взаимодействия с другими регионами. То есть свои группы отправляем туда, а их школьников принимаем у себя. За школьниками подтягиваются родители – зачастую дети, побывав у нас в составе группы, приезжают еще и родителей привозят. То есть школьный туризм перерастает в семейный, на который, к слову, президент страны обратил особое внимание на последнем заседании правительства по развитию туризма", - заметил Егоров.
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Он подчеркнул, что семейному туризму область также уделяет большое внимание, в том числе и сервису для многодетных семей. Для привлечения гостей регион уверенно развивает тематический и событийный туризм.
«
"Тамбов – купеческий город, сохранивший этот пласт быта и традиций, а в его окрестностях и вообще по области у нас есть большое количество дворянских усадеб XIX – начала XX веков. Есть усадьбы неповторимые, в том числе и в стиле модерн. К слову, в июне у нас проходит фестиваль "Модерн", куда приезжают гости из разных регионов страны. А в августе мы проводим очень интересный этнофестиваль "Атмановские кулачки". Он внесен в список наследия ЮНЕСКО и входит в сотню лучших событийных мероприятий в России. Его мы тоже развиваем, поддерживаем старинные русские игры и нашу традиционную тамбовскую забаву, по которой и назван фестиваль", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Тамбовская областьРоссияМаксим ЕгоровЮНЕСКОТамбовТамбовская область
 
 
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