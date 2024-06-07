https://ria.ru/20240607/efimov-1951183467.html

Ефимов: Москва и банк "Дом.РФ" договорились сотрудничать в реализации КРТ

Ефимов: Москва и банк "Дом.РФ" договорились сотрудничать в реализации КРТ - РИА Новости, 07.06.2024

Ефимов: Москва и банк "Дом.РФ" договорились сотрудничать в реализации КРТ

Московские власти и банк "Дом.РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:07

2024-06-07T14:07

2024-06-07T18:20

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московские власти и банк "Дом.РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он отметил, что на сегодняшний день столичная программа КРТ включает в себя более 3,1 тысячи гектаров. На разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов редевелопмента. "Для реорганизации площадок город на аукционах привлекает в том числе заинтересованных инвесторов. Поэтому все более актуальным становится вопрос банковского финансирования проектов и предоставления банковских гарантий. Благодаря тому, что банк "Дом.РФ" стал новым финансовым партнером программы, у столичных и региональных девелоперов появится больше возможностей для реализации проектов комплексного развития территорий и создания в столице качественной городской среды", - рассказал он.Сообщается, что соглашение позволит выработать совместные рекомендации по формированию пакета документов на получение банковского финансирования и других инструментов содействия выполнению проектов КРТ в Москве.В 2023 году аналогичное соглашение было заключено со Сбербанком.Председатель правления АО "Банк Дом.РФ" Артем Федорко отметил, что банк активно вовлечен в процесс развития механизма КРТ. По его словам, на сегодняшний день планируется направить 400 миллиардов рублей на развитие территорий в столице, так как Москва имеет "колоссальный" потенциал по реализации проектов КРТ. "По оценке банка, в результате развития механизма в столице могут быть созданы качественные, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой микрорайоны для более чем 300 тысяч семей", – заключил Федорко.Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что 2023 году банк "Дом.РФ" предоставил долгосрочное проектное финансирование в размере 31 миллиарда рублей на проект комплексного развития участка бывшей промзоны "Вагоноремонт". Он уточнил, что средства должны быть направлены на редевелопмент участка площадью более 15 гектаров в районе Восточное Дегунино, где планируют построить более 132 тысяч квадратных метров научно-производственных и общественно-деловых объектов, а также 165 тысяч квадратных метров жилья.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/efimov-1950846412.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы