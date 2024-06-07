https://ria.ru/20240607/bpla-1951314020.html

Работа "Платформы НТИ" и АО "ГЛОНАСС" ускорит массовое применение БПЛА

Работа "Платформы НТИ" и АО "ГЛОНАСС" ускорит массовое применение БПЛА - РИА Новости, 07.06.2024

Работа "Платформы НТИ" и АО "ГЛОНАСС" ускорит массовое применение БПЛА

Совместная работа АНО "Платформа НТИ" и АО "ГЛОНАСС" ускорит реализацию концепции цифрового бесшовного неба России, нацеленного на массовое применение и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:11

2024-06-07T13:11

2024-06-07T13:11

пмэф-2024

технологии

россия

сахалинская область

алексей райкевич

дмитрий песков

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эра-глонасс

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совместная работа АНО "Платформа НТИ" и АО "ГЛОНАСС" ускорит реализацию концепции цифрового бесшовного неба России, нацеленного на массовое применение и безопасную интеграцию в общее воздушное пространство гражданских беспилотных воздушных судов, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС". На полях Петербургского международного экономического форума стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере технологического и навигационного суверенитета Российской Федерации. Документ подписали генеральный директор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Платформа НТИ" и АО "ГЛОНАСС" ранее разработали концепцию "Цифрового неба России", включающую правовое регулирование и организацию гибридной сети связи на инфраструктуре госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Инициатива вошла в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени" и по поручению президента РФ Владимира Путина готовится к включению в национальный проект "Беспилотные авиационные системы", говорится в сообщении. "В прошлом году мы в рамках Национальной технологической инициативы много занимались сбором идей, посвященных поддержке и развитию рынка дронов. Практически все они были погружены в соответствующий национальный проект. Эта работа активно продолжается. Проект "Цифровое небо", предложенный АО "ГЛОНАСС", посвящен интеграции всего, что летает от полуметра до 500 километров, на основе одной общей цифровой платформы. Именно на базе инфраструктуры АО "ГЛОНАСС" такую интеграцию можно было бы сделать, — отметил Песков, его слова приводит пресс-служба. Райкевич пояснил, что гибридная сеть связи и высокоточное позиционирование – ключевые технологии, необходимые сегодня в России для кратного ускорения развития беспилотной авиации. Совместная работа позволяет объединить все существующие технологии, решения в общую среду цифрового неба. "Добавление сегмента спутниковой связи к разрабатываемой наземной инфраструктуре, возможности использования сотовых сетей позволит использовать дроны на всей территории России. Масштабирование нашей технологии высокоточного позиционирования также ускорит внедрение авиабеспилотников во многих сферах: от сельского хозяйства до грузовой логистики, в том числе в труднодоступных районах. В качестве быстрого решения одной из ключевых задач для внедрения беспилотной авиации – снятия запретов на полеты в более чем 70 регионах России – мы предлагаем использовать платформу мониторинга на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Такая возможность подтверждена на практике, отработана в малой авиации", - отметил Райкевич. Он уточнил, что данные от "ЭРА-ГЛОНАСС", которая является доверенной средой для федеральных и региональных органов власти, юридически значимы и могут подтверждать соблюдение маршрутов полетов. "Эти данные мы легко можем передавать в оперативные штабы всех регионов, процесс выстроен и готов", - отметил Райкевич. Стресс-тест концепции бесшовного цифрового неба и проработка проектов развития перспективных сервисов на базе низкоорбитальных спутниковых группировок, беспилотных авиационных систем и искусственного интеллекта пройдет на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024", который состоится с 8 по 21 июля в Сахалинской области. Спутниковый сегмент для гибридной связи на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" предполагается реализовать в том числе с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Компании подписали соглашение о тестировании такого решения на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

https://ria.ru/20231212/era-glonass-1915204615.html

https://ria.ru/20240220/aviabespilotniki-1928299431.html

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сахалинская область

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Алёна Пава

технологии, россия, сахалинская область, алексей райкевич, дмитрий песков, владимир путин, эра-глонасс, пмэф, бпла