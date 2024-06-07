https://ria.ru/20240607/blagoustroystvo-1951473936.html
Волошин проверил благоустройство Химкинского лесопарка
Волошин проверил благоустройство Химкинского лесопарка - РИА Новости, 07.06.2024
Волошин проверил благоустройство Химкинского лесопарка
Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин проверил ход работ по благоустройству в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:46
2024-06-07T17:46
2024-06-07T17:46
химки
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин проверил ход работ по благоустройству в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Химкинский лесопарк — самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача — провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка", — приводит пресс-служба слова Волошина. Отмечается, что в рамках первого этапа привели в порядок почти 50 гектаров. Проложили 5 километров дорожно-тропиночной сети, построили новый детский игровой городок, установили 60 лавочек и 240 опор освещения, подключили камеры видеонаблюдения в рамках региональной программы "Безопасный регион". Также обустроили площадку для выгула собак. Кроме того, по просьбам жителей благоустроили источник Святого Георгия. У родника установили навесы, обустроили лестницы для удобного спуска. В Химкинском лесопарке произростают сосны, лиственницы, липы и другие растения. В рамках благоустройства территорию расчистили от сухостоя и повалившихся деревьев, дополнительно высадили деревья и кустарники. Благоустройство Химкинского лесопарка завершат осенью 2024 года.
https://ria.ru/20240402/parki-1937433277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин проверил ход работ по благоустройству в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Химкинский лесопарк — самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача — провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка", — приводит пресс-служба слова Волошина
.
Отмечается, что в рамках первого этапа привели в порядок почти 50 гектаров. Проложили 5 километров дорожно-тропиночной сети, построили новый детский игровой городок, установили 60 лавочек и 240 опор освещения, подключили камеры видеонаблюдения в рамках региональной программы "Безопасный регион". Также обустроили площадку для выгула собак.
Кроме того, по просьбам жителей благоустроили источник Святого Георгия. У родника установили навесы, обустроили лестницы для удобного спуска.
В Химкинском лесопарке произростают сосны, лиственницы, липы и другие растения. В рамках благоустройства территорию расчистили от сухостоя и повалившихся деревьев, дополнительно высадили деревья и кустарники. Благоустройство Химкинского лесопарка завершат осенью 2024 года.