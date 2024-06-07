https://ria.ru/20240607/blagoustroystvo-1951473936.html

Волошин проверил благоустройство Химкинского лесопарка

Волошин проверил благоустройство Химкинского лесопарка - РИА Новости, 07.06.2024

Волошин проверил благоустройство Химкинского лесопарка

Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин проверил ход работ по благоустройству в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:46

2024-06-07T17:46

2024-06-07T17:46

химки

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава городского округа Химки Московской области Дмитрий Волошин проверил ход работ по благоустройству в Химкинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Химкинский лесопарк — самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача — провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка", — приводит пресс-служба слова Волошина. Отмечается, что в рамках первого этапа привели в порядок почти 50 гектаров. Проложили 5 километров дорожно-тропиночной сети, построили новый детский игровой городок, установили 60 лавочек и 240 опор освещения, подключили камеры видеонаблюдения в рамках региональной программы "Безопасный регион". Также обустроили площадку для выгула собак. Кроме того, по просьбам жителей благоустроили источник Святого Георгия. У родника установили навесы, обустроили лестницы для удобного спуска. В Химкинском лесопарке произростают сосны, лиственницы, липы и другие растения. В рамках благоустройства территорию расчистили от сухостоя и повалившихся деревьев, дополнительно высадили деревья и кустарники. Благоустройство Химкинского лесопарка завершат осенью 2024 года.

https://ria.ru/20240402/parki-1937433277.html

https://ria.ru/20240410/dorogi-1939113037.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)