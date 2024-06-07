https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951421979.html

Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы

Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы - РИА Новости, 07.06.2024

Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы

Специалистов для работы в области биогенетических технологий надо "выращивать" еще со школьной скамьи, считает заместитель декана факультета фундаментальной... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:28

2024-06-07T16:28

2024-06-07T17:08

наука

россия

мария воронцова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Специалистов для работы в области биогенетических технологий надо "выращивать" еще со школьной скамьи, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Первый пункт, который нам надо развивать, - это кадровый потенциал. Начинать надо прямо со школьной скамьи, заинтересовывать детей биологией XXI века, биологией сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. На сессии были затронуты вопросы развития биогенетических исследований в России. Разработки в области биогенетики могут стать значимым сектором на рынке российского здравоохранения, добавила Воронцова. "Я считаю, что у нас хорошие кадры, хорошие "мозги", хорошие руки и очень креативные люди. И нужно обязательно им помогать в этом", - подчеркнула она. По ее словам, речь идет в том числе о стандартизации при практическом внедрении новых разработок. Эксперт отметила и важность межотраслевой кооперации. "Биоэкономика и биотехнологии не могут принадлежать одной только отрасли. Это кооперация, взаимодействие практически всех отраслей нашей сегодняшней экономики", - сказала Воронцова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231130/neyroseti-1912898927.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мария воронцова