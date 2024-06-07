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Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы - РИА Новости, 07.06.2024
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Наука
 
16:28 07.06.2024 (обновлено: 17:08 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951421979.html
Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы
Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы - РИА Новости, 07.06.2024
Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы
Специалистов для работы в области биогенетических технологий надо "выращивать" еще со школьной скамьи, считает заместитель декана факультета фундаментальной... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:28
2024-06-07T17:08
наука
россия
мария воронцова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Специалистов для работы в области биогенетических технологий надо "выращивать" еще со школьной скамьи, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Первый пункт, который нам надо развивать, - это кадровый потенциал. Начинать надо прямо со школьной скамьи, заинтересовывать детей биологией XXI века, биологией сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. На сессии были затронуты вопросы развития биогенетических исследований в России. Разработки в области биогенетики могут стать значимым сектором на рынке российского здравоохранения, добавила Воронцова. "Я считаю, что у нас хорошие кадры, хорошие "мозги", хорошие руки и очень креативные люди. И нужно обязательно им помогать в этом", - подчеркнула она. По ее словам, речь идет в том числе о стандартизации при практическом внедрении новых разработок. Эксперт отметила и важность межотраслевой кооперации. "Биоэкономика и биотехнологии не могут принадлежать одной только отрасли. Это кооперация, взаимодействие практически всех отраслей нашей сегодняшней экономики", - сказала Воронцова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231130/neyroseti-1912898927.html
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россия, мария воронцова
Наука, Россия, Мария Воронцова
Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы

Воронцова: кадры в сфере биотехнологий надо выращивать со школьной скамьи

© РИА НовостиЧлен президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии Биоэкономика: инновации и биопроизводство на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Специалистов для работы в области биогенетических технологий надо "выращивать" еще со школьной скамьи, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
"Первый пункт, который нам надо развивать, - это кадровый потенциал. Начинать надо прямо со школьной скамьи, заинтересовывать детей биологией XXI века, биологией сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказала Воронцова журналистам по итогам сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" Петербургского международного экономического форума. На сессии были затронуты вопросы развития биогенетических исследований в России.
Ведущий научный сотрудник отделения детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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30 ноября 2023, 13:47
Разработки в области биогенетики могут стать значимым сектором на рынке российского здравоохранения, добавила Воронцова.
"Я считаю, что у нас хорошие кадры, хорошие "мозги", хорошие руки и очень креативные люди. И нужно обязательно им помогать в этом", - подчеркнула она.
По ее словам, речь идет в том числе о стандартизации при практическом внедрении новых разработок. Эксперт отметила и важность межотраслевой кооперации.
"Биоэкономика и биотехнологии не могут принадлежать одной только отрасли. Это кооперация, взаимодействие практически всех отраслей нашей сегодняшней экономики", - сказала Воронцова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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