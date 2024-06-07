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В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки"
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки" - РИА Новости, 07.06.2024
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки"
Россия вместе с Мексикой и Японией в апреле была страной с самой низкой безработицей среди стран "Большой двадцатки", подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:36
2024-06-07T17:36
2024-06-07T17:36
мексика
япония
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия вместе с Мексикой и Японией в апреле была страной с самой низкой безработицей среди стран "Большой двадцатки", подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Как сообщил на этой неделе Росстат, уровень безработицы в стране в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%. На таком же уровне в середине весны она находилась в Мексике и Японии. Чуть выше была в Южной Корее - 2,8%. На пятом месте рейтинга оказались США (3,9%), на шестом была Австралия (4,1%). В Китае в апреле безработица составила 5%. Уровень безработицы в Германии в апреле достиг отметки в 5,9%, в Канаде - 6,1%, в Италии - 6,9%, а в Бразилии - 7,5%. Остальные крупнейшие экономики пока не обновили данные по безработице.
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мексика, япония, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Мексика, Япония, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки"
Россия стала страной с самой низкой безработицей среди стран "Большой двадцатки"