Рейтинг@Mail.ru
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки" - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/bezrabotitsa-1951467292.html
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки"
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки" - РИА Новости, 07.06.2024
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки"
Россия вместе с Мексикой и Японией в апреле была страной с самой низкой безработицей среди стран "Большой двадцатки", подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:36
2024-06-07T17:36
мексика
япония
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728061263_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_8b262bceb38bb6b446b8a71ae7674a90.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия вместе с Мексикой и Японией в апреле была страной с самой низкой безработицей среди стран "Большой двадцатки", подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Как сообщил на этой неделе Росстат, уровень безработицы в стране в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%. На таком же уровне в середине весны она находилась в Мексике и Японии. Чуть выше была в Южной Корее - 2,8%. На пятом месте рейтинга оказались США (3,9%), на шестом была Австралия (4,1%). В Китае в апреле безработица составила 5%. Уровень безработицы в Германии в апреле достиг отметки в 5,9%, в Канаде - 6,1%, в Италии - 6,9%, а в Бразилии - 7,5%. Остальные крупнейшие экономики пока не обновили данные по безработице.
https://ria.ru/20240607/putin-1951396461.html
мексика
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728061263_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5d9f09cfadf352e7cf180994972d5bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика, япония, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Мексика, Япония, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки"

Россия стала страной с самой низкой безработицей среди стран "Большой двадцатки"

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия вместе с Мексикой и Японией в апреле была страной с самой низкой безработицей среди стран "Большой двадцатки", подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Как сообщил на этой неделе Росстат, уровень безработицы в стране в апреле 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,6%.
На таком же уровне в середине весны она находилась в Мексике и Японии. Чуть выше была в Южной Корее - 2,8%. На пятом месте рейтинга оказались США (3,9%), на шестом была Австралия (4,1%). В Китае в апреле безработица составила 5%.
Уровень безработицы в Германии в апреле достиг отметки в 5,9%, в Канаде - 6,1%, в Италии - 6,9%, а в Бразилии - 7,5%.
Остальные крупнейшие экономики пока не обновили данные по безработице.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин сообщил о снижении молодежной безработицы в России
Вчера, 15:37
 
МексикаЯпонияРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала