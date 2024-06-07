https://ria.ru/20240607/arse-1951303248.html

Луис Арсе: вес БРИКС растет на фоне ослабления США

Луис Арсе: вес БРИКС растет на фоне ослабления США - РИА Новости, 07.06.2024

Луис Арсе: вес БРИКС растет на фоне ослабления США

Президент Боливии стал одним из главных гостей на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме. О перспективах вступления этой небольшой, но РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:00

2024-06-07T14:00

2024-06-07T14:00

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Президент Боливии стал одним из главных гостей на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме. О перспективах вступления этой небольшой, но очень богатой ресурсами страны в БРИКС, о совместных проектах с Россией, о недружественных действиях НАТО и ослабевающей гегемонии доллара рассказал в интервью РИА Новости президент латиноамериканского государства Луис Арсе. Беседовала Полина Цвийович.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.– Господин президент, рассчитываете ли вы на вступление Боливии в БРИКС на саммите в России в 2024 году?– Мы надеемся, что это произойдет, мы поднимали этот вопрос (накануне – ред.) на встрече с президентом Владимиром Путиным. В прошлом году вступила Аргентина, мы наблюдали за этим процессом. Однако также мы увидели заявления нынешнего президента о том, что он хочет покинуть группу. Для Боливии это превращается в возможность, потому что мы одни из первых попросили о вступлении. И если говорить о том, кто стоит следующим в очереди, то я думаю, что Боливия могла бы вступить, но это, конечно, зависит от основателей и нынешних членов БРИКС.– Планируете ли вы принять участие в саммите БРИКС, который в этом году проведет Россия?– Боливия направила запрос на вступление в БРИКС, мы с радостью участвовали во встрече в прошлом году, и мы снова бы это сделали, если будет приглашение от группы БРИКС. Боливия очень заинтересована стать частью БРИКС, поэтому мы примем все приглашения, что нам сделают, чтобы показать, во-первых, наш интерес и, во-вторых, желание, чтобы мир понял, что многополярность – это путь, по которому следует идти.– В чем выгода для Боливии от вступления в БРИКС?– Во многих аспектах. Сегодня Боливия вовлечена в процесс индустриализации, который мы могли бы ускорить при активном участии стран БРИКС. Члены организации уже прошли процесс индустриализации на базе технологий, науки. И нам бы хотелось, чтобы они с нами поделились этими технологиями, этими знаниями, чтобы Боливия могла ускорить процесс индустриализации и могла бы быстрее развиваться. Участие Боливии в БРИКС открывает возможность для нашего народа приобрести знания, научный опыт, технологии и инвестиции от стран блока.– Над какими проектами работают сейчас Боливия и Россия?– Над разными проектами. У нас есть центр ядерных исследований, который нам дал важные технологии и знания в атомной сфере. Сегодня мы используем ядерную энергию для здравоохранения. Мы хотим производить собственные изотопы, чтобы иметь более точный медицинский анализ. Мы используем гамма-излучение для стерилизации сельскохозяйственной продукции, чтобы продлить свежесть экспортируемых товаров.Наконец, мы достаточно продвинулись по проекту добычи лития с российской Uranium One. Мы активно работаем, чтобы подписать все необходимые контракты, которые позволят производить большие объемы лития. Есть разные проекты, которые могли бы быть выгодны обеим странам.– Боливия реализует программу импортозамещения. В каких сферах страна уже снизила свою зависимость от зарубежных поставок?– Мы начали процесс индустриализации в 2021 году, мы сделали ставку на индустриализацию ресурсов как частным сектором, так и государством. Сейчас мы находимся на первом этапе строительства цинкового завода. До сих пор мы просто продавали концентрированную руду, но теперь мы будем более утонченными в экспорте, потому что мы хотим начать экспортировать металлический цинк.Боливия очень богата природными ресурсами. У нас есть и редкоземельные металлы, и традиционные, такие как цинк, олово, медь, серебро, которые мы хотим продолжать экспортировать. Такая же ситуация и с железом. Нам нужно производство железа, чтобы заместить импорт. До начала строительства завода Боливия была нетто-экспортером железа, при том что у нее была соответствующая руда. Сегодня мы постепенно вступаем в этот долгожданный этап, и к концу этого года у нас будет запущен проект в Мутуне по производству железа.Кроме того, власти осуществляют процесс импортозамещения в части продуктов питания, медицинских и химических препаратов. Мы понемногу продвигаемся по пути индустриализации. Мы уже ввели в эксплуатацию несколько заводов, что принесло пользу тем регионам, где они находятся.– Считаете ли вы, что доллар перестает быть главной мировой валютой?– Мы полагаем, что гегемония США, которая, возможно, была у нас раньше, постепенно уменьшалась на протяжении всех этих лет, пока не придала больший вес странам БРИКС, особенно Китаю, России и Индии. А это очень большие рынки.– Как вы видите будущее мировой финансовой системы?– Без сомнения, одним из вызовов, которые стоят перед нами при построении многополярного мира, является использование наших валют, использование другого типа механизмов, платежей, отличных от гегемонии доллара или евро. Монетарная политика, проводимая развитыми странами, делает более дорогим финансирование в мире и не помогает придать большую динамику мировой торговле. Единственная возможность сделать это – использовать наши собственные валюты, чтобы иметь возможность двигаться вперед в увеличении объема транзакций, поощрении инвестиций. На самом деле валюта просто облегчает работу и, следовательно, не является денежной единицей, которую можно контролировать и иметь гегемонию над остальной частью планеты.– Как вы можете охарактеризовать действия НАТО в мире?– Я думаю, что действия НАТО ставят под угрозу мир на планете, и это мы видели не только здесь, в Европе, но и в Латинской Америке. Мы с большой обеспокоенностью видим, что НАТО действует в разных странах региона, где раньше не участвовал, не существовал, что создает не очень дружественный климат в регионеЛатинская Америка – это регион мира, где конфликты решаются между странами путем диалога, а не оружием, а НАТО приходит во многие страны "не с хорошими намерениями" и не с целью диалога. Мы видим, как ведет себя альянс в других местах: куда он приходил – были проблемы.Я думаю, что в регионе существует обеспокоенность действиями НАТО, мы не разделяем цели гонки вооружений, военные цели альянса, планете сегодня нужен мир.– Испания, Норвегия и Ирландия признали Палестину как государство. По вашему мнению, какие последствия это имеет на международном уровне?– Я считаю, что это, в первую очередь, акт справедливости. Палестина – это государство, которое не признавалось таковым, и, к сожалению, не выполняются и резолюции ООН. Я думаю, это также призыв к тому, чтобы геноцид, что происходит там, остановился.Это не только справедливое признание. На израильское правительство оказывает большее давление то, что все страны сейчас демонстрируют явную тенденцию скорее создать благоприятный климат для Палестины. Война приводит к противоположному, не к тому, что ожидалось, не к исчезновению Палестины. Это спровоцировало движение, которые мы видели, в университетах и по всей планете в поддержку палестинского народа, который переживает геноцид. Поэтому я считаю, что это – серьезный сигнал для израильского правительства и акт справедливости для народа, который уже давно заслуживает признания в качестве государства.– И каков должен быть следующий шаг, чтобы завершить военные действия?– Ясно, что должно произойти немедленное прекращение огня и поиск мира через ООН или другую организацию, которая может стать посредником, чтобы все это остановилось, чтобы весь мир мог помочь в восстановлении Палестины, для которого потребуется сотрудничество всей планеты, чтобы сделать это как можно скорее.

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https://ria.ru/20240312/nato-1932498707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, боливия, россия, луис арсе, владимир путин, брикс, нато, оон, палестина