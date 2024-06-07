https://ria.ru/20240607/armeniya-1951459533.html
Ереван не обсуждает размещение военной базы на своей территории
Ереван не обсуждает размещение военной базы на своей территории - РИА Новости, 07.06.2024
Ереван не обсуждает размещение военной базы на своей территории
Ереван не обсуждает с какой-либо страной вопрос размещения на своей территории военной базы, заявил в пятницу журналистам спикер армянского парламента Ален... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:26
2024-06-07T17:26
2024-06-07T18:01
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Ереван не обсуждает с какой-либо страной вопрос размещения на своей территории военной базы, заявил в пятницу журналистам спикер армянского парламента Ален Симонян, комментируя обеспокоенность российской стороны по поводу сотрудничества Армении с Западом в сфере безопасности."Хватит нам угрожать и говорить об Организации Договора о коллективной безопасности. Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, и какие существуют обязательства и как партнера по ОДКБ, и как стороны армяно-российского договора. Армения не ведет ни с одной стороной переговоры, не обсуждает размещение какой-либо военной базы или присоединения к какому-либо стратегическому альянсу", - сказал Симонян.На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.Власти Армении не раз заявляли, что намерены диверсифицировать источники поставок вооружения и заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере ВТС с Францией и Индией. В начале марта секретарь Совбеза Армении сообщил, что доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении с другими странами снизилась с 96% до менее 10%.
https://ria.ru/20240607/mid-1951272454.html
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армения, ереван, одкб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Армения, Ереван, ОДКБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Ереван не обсуждает размещение военной базы на своей территории
Спикер парламента Симонян: Ереван не обсуждает размещение военной базы в стране