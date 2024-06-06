https://ria.ru/20240606/zimbabve-1951176680.html

Президент Зимбабве заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Президент Зимбабве заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Президент Зимбабве заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Зимбабве заинтересована в развитии всеобъемлющего сотрудничества с Россией, заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:24

2024-06-06T22:24

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россия

зимбабве

владимир путин

эммерсон мнангагва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Зимбабве заинтересована в развитии всеобъемлющего сотрудничества с Россией, заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Зимбабве и РФ демонстрируют прекрасные отношения, и чрезвычайно важно расширять наше взаимодействие. У нас общие вызовы", - заявил Мнангагва на встрече с Путиным, которая проходит на полях ПМЭФ. По его словам, он благодарен за приглашение на ПМЭФ. "Это возможность выявить те направления, где мы можем расширить сотрудничество между нашими странами и сделать это сотрудничество более всеобъемлющим. Нужно развивать всеобъемлющие отношения с РФ… Мы хотим добиться всеобъемлющего и консолидированного взаимодействия. Я уверен, что можем добиться очень многого", - добавил он. В частности, он предложил России принимать участие в развитии горнодобывающего сектора Зимбабве. Он также поблагодарил Россию за уже оказанную поддержку. "Мы получили поддержку от вас в виде продовольствия в прошлом году. Мы получили военную поддержку, поддержку в части безопасности. Это важное направление", - добавил он. На втором саммите Россия-Африка в июле прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что Россия бесплатно передаст зерно в ряд африканских стран, включая Зимбабве. В марте 2024 года Россия безвозмездно предоставила Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн минеральных удобрений, сообщил посол России Николай Красильников. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/putin-1951176178.html

https://ria.ru/20240606/putin-1951175862.html

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россия, зимбабве, владимир путин, эммерсон мнангагва