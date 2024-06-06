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Жаров назвал самых популярных героев современного кино - РИА Новости, 06.06.2024
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13:55 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/zharov-1950993646.html
Жаров назвал самых популярных героев современного кино
Жаров назвал самых популярных героев современного кино - РИА Новости, 06.06.2024
Жаров назвал самых популярных героев современного кино
"Человек-везунчик", "герой поневоле", "перевоспитанный человек" и "человек из народа" – одни из самых популярных героев современного кино, заявил генеральный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:55
2024-06-06T13:55
пмэф-2024
технологии
александр жаров
газпром-медиа холдинг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Человек-везунчик", "герой поневоле", "перевоспитанный человек" и "человек из народа" – одни из самых популярных героев современного кино, заявил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. Он добавил, что "Газпром-Медиа Холдинг" провел масштабное исследование весной - в начале лета, в котором опросил самых авторитетных продюсеров, режиссеров, сценаристов, писателей, ученых, психологов, а также проанализировал все, что выходило на экраны в течение последних 40 лет, уделив особое внимание последним четырем годам. "Совершенно точно согласен, что герои 90-х годов и те голливудские образы, которые были востребованы в начале двухтысячных, прошли... Первый код – это "везунчик". Вера русского человека в чудо бесконечна, экзистенциальна и вечна, и поэтому и "Бременские музыканты", и "Летучий корабль", и "По щучьему велению" – это хиты кинопроката. И я думаю, так будет всегда, и на "везунчике" мы можем долго ехать. Второе – это, очевидно, "перевоспитанный", человек плохой с отрицательными чертами, и самый яркий пример – это "Холоп", попадает в трудную для него ситуацию, и его перевоспитывают, народ его перевоспитывает, народу это нравится. И я думаю, что про перевоспитанных будет снят еще не один фильм", - сказал Жаров в рамках сессии "Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества" на полях ПМЭФ. По словам Жарова, еще одним героем современного кино стал человек из народа, это простой человек, который живет простую жизнь, защищает свои интересы, свою семью, свою малую Родину. В пример он привел такие фильмы, как "Полярный", "Батя", "Реальные пацаны". Как отметил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга", люди находят свое отражение в этих героях и благодарны за то, что о них рассказывают. Также Жаров рассказал, что еще одним образом героя в российском кино стал "герой поневоле", который находится в критической ситуации и становится защитником себя, окружающих и своих принципов. Фильмами, в которых есть такой образ, стали "Движение вверх", "Вызов" и фильмы про СВО. Кроме того, Жаров добавил, что самый большой запрос в обществе – на "большого героя", то есть героя, который может попасть в один ряд со Штирлицем, Данилой Багровым. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, александр жаров, газпром-медиа холдинг
ПМЭФ-2024, Технологии, Александр Жаров, Газпром-Медиа Холдинг
Жаров назвал самых популярных героев современного кино

Жаров: в кино популярны типажи "везунчик", "герой поневоле", "человек из народа"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Жаров
Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Жаров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Человек-везунчик", "герой поневоле", "перевоспитанный человек" и "человек из народа" – одни из самых популярных героев современного кино, заявил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.
Он добавил, что "Газпром-Медиа Холдинг" провел масштабное исследование весной - в начале лета, в котором опросил самых авторитетных продюсеров, режиссеров, сценаристов, писателей, ученых, психологов, а также проанализировал все, что выходило на экраны в течение последних 40 лет, уделив особое внимание последним четырем годам.
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"Совершенно точно согласен, что герои 90-х годов и те голливудские образы, которые были востребованы в начале двухтысячных, прошли... Первый код – это "везунчик". Вера русского человека в чудо бесконечна, экзистенциальна и вечна, и поэтому и "Бременские музыканты", и "Летучий корабль", и "По щучьему велению" – это хиты кинопроката. И я думаю, так будет всегда, и на "везунчике" мы можем долго ехать. Второе – это, очевидно, "перевоспитанный", человек плохой с отрицательными чертами, и самый яркий пример – это "Холоп", попадает в трудную для него ситуацию, и его перевоспитывают, народ его перевоспитывает, народу это нравится. И я думаю, что про перевоспитанных будет снят еще не один фильм", - сказал Жаров в рамках сессии "Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества" на полях ПМЭФ.
По словам Жарова, еще одним героем современного кино стал человек из народа, это простой человек, который живет простую жизнь, защищает свои интересы, свою семью, свою малую Родину. В пример он привел такие фильмы, как "Полярный", "Батя", "Реальные пацаны". Как отметил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга", люди находят свое отражение в этих героях и благодарны за то, что о них рассказывают.
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Также Жаров рассказал, что еще одним образом героя в российском кино стал "герой поневоле", который находится в критической ситуации и становится защитником себя, окружающих и своих принципов. Фильмами, в которых есть такой образ, стали "Движение вверх", "Вызов" и фильмы про СВО.
Кроме того, Жаров добавил, что самый большой запрос в обществе – на "большого героя", то есть героя, который может попасть в один ряд со Штирлицем, Данилой Багровым.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииАлександр ЖаровГазпром-Медиа Холдинг
 
 
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