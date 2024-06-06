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Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:18 06.06.2024 (обновлено: 13:51 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zerno-1950980405.html
Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно
Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно
Венгрия не собирается снимать запрет на поставку украинского зерна, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:18
2024-06-06T13:51
пмэф-2024
венгрия
экономика
петер сийярто
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия не собирается снимать запрет на поставку украинского зерна, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."У нас очень четкая позиция. Мы запретили импорт украинского зерна в Венгрию. И мы не собираемся менять эту нашу политику", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024.Он отметил, что перенасыщение Европы дешевым украинским зерном ставит европейских фермеров в очень трудное положение, Венгрия хотела бы избежать такой ситуации.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
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венгрия, экономика, петер сийярто, украина
ПМЭФ-2024, Венгрия, Экономика, Петер Сийярто, Украина
Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно

Сийярто: Венгрия не собирается снимать ограничения на украинское зерно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия не собирается снимать запрет на поставку украинского зерна, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"У нас очень четкая позиция. Мы запретили импорт украинского зерна в Венгрию. И мы не собираемся менять эту нашу политику", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024.
Он отметил, что перенасыщение Европы дешевым украинским зерном ставит европейских фермеров в очень трудное положение, Венгрия хотела бы избежать такой ситуации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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