https://ria.ru/20240606/zerno-1950980405.html

Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно

Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно - РИА Новости, 06.06.2024

Венгрия отказалась снимать ограничения на украинское зерно

Венгрия не собирается снимать запрет на поставку украинского зерна, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:18

2024-06-06T13:18

2024-06-06T13:51

пмэф-2024

венгрия

экономика

петер сийярто

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия не собирается снимать запрет на поставку украинского зерна, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."У нас очень четкая позиция. Мы запретили импорт украинского зерна в Венгрию. И мы не собираемся менять эту нашу политику", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024.Он отметил, что перенасыщение Европы дешевым украинским зерном ставит европейских фермеров в очень трудное положение, Венгрия хотела бы избежать такой ситуации.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

венгрия

украина

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Кирилл Волков

венгрия, экономика, петер сийярто, украина