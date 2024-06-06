https://ria.ru/20240606/zavorotnyuk-1950910194.html

Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису

Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису - РИА Новости, 06.06.2024

Семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал актрису

Семья заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк на девятый день после ее ухода поблагодарила всех, кто поддерживал актрису во время тяжелой болезни. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:35

2024-06-06T10:35

2024-06-06T10:35

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москва

астрахань

анастасия заворотнюк

татьяна навка

петр чернышев

матросская тишина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Семья заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк на девятый день после ее ухода поблагодарила всех, кто поддерживал актрису во время тяжелой болезни. Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой прошло в Покровском монастыре, похоронили Заворотнюк на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. "Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами… Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!" - говорится в посте, опубликованном на официальной странице Заворотнюк в Instagram*. Родственники актрисы отметили, что для них было большим удивлением, что с предложением помощи к ним обращались люди из разных уголков мира: например, девушка из Папуа Новая Гвинея привезла в Москву чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии, знакомые доставали из разных стран необходимые лекарства, ребята из детских домов присылали рисунки, стихи и письма. "Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей. Спасибо коллегам нашей Насти - актерам, певцам, музыкантам, ведущим, режиссерам, продюсерам - за аудио- и видеосообщения со словами любви и поддержки, которые были так ей необходимы", - добавляется в сообщении. Также родные Заворотнюк выразили благодарность монастырям различных стран мира, в которых каждый день вечером шли службы, где молились о здравии Анастасии Заворотнюк. В частности, Покровский монастырь духовно поддерживал мужа и маленькую дочь актрисы. "Спасибо всем поклонникам - все ваши добрые пожелания мы всегда читали нашей Насте", - отмечается в сообщении. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери. * Деятельность Meta признана экстремистской, запрещена на территории РФ

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https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949499256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, астрахань, анастасия заворотнюк, татьяна навка, петр чернышев, матросская тишина